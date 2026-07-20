L'Equipe, turnuva öncesinde kaptan Kylian Mbappé ile Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo arasında şiddetli bir tartışma yaşandığını bildirdi. Anlaşmazlığın nedeni, Dünya Kupası'ndaki oyuncu primlerine ilişkin farklı görüşlerdi.

Diallo'nun, Mbappé ve takım arkadaşlarına ikramiyelerin ancak yarı finalden itibaren ödenmesi konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Yıldız oyuncular bu durumdan oldukça rahatsız olmuşlar; ayrıca özel soğuk odalar konusunda da bir tartışma yaşanmış. Oyuncuların talep ettiği bu odalar, federasyon tarafından ancak isteksizce ve takımdan gelen sert eleştirilerin ardından sağlanmış.

Diallo, bu tereddütün nedeni olarak Fransız Futbol Federasyonu’nun kendisine uyguladığı kemer sıkma politikasını göstermiş. Ancak oyuncuları şaşırtan şey şuydu: Federasyon, heyetini toplam 120.000 avro tutarında birinci sınıf biletlerle ABD’ye gönderdi. Öte yandan, oyuncuların ailelerinin turnuvaya seyahatleri sırasında federasyondan neredeyse hiç destek almadıkları belirtiliyor.

Fransa: Zinedine Zidane, Didier Deschamps’ın yerini alacak

Oyuncular ile federasyon yetkilileri arasındaki anlaşmazlıklara paralel olarak, görevinden ayrılacak olan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Cumartesi günü İngiltere'ye karşı oynanan 3.lük maçını (4-6) kaybettikten sonra "dayanılmaz bir ortam"dan bahsetmişti. Tamamen sportif açıdan bakıldığında da Dünya Kupası, Les Bleus için hayal kırıklığıyla sona erdi; yarı finalde, yeni dünya şampiyonu İspanya'ya karşı 0-2 yenildiklerinde hiçbir şansları yoktu.

Ancak Fransa, geleceğe yeni bir teknik direktörle adım atacak. Deschamps, 2018 Dünya Kupası zaferi de dahil olmak üzere 14 yılın ardından görevinden ayrılıyor; söylentilere göre, onun yerine Zinedine Zidane geçecek.