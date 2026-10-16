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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Daniel Buse
Çeviri:

Kylian Mbappe'nin yerine: Bayern Münihli Michael Olise'nin milyonluk sözleşme imzaladığı iddia ediliyor

Bundesliga
Bayern Münih
M. Olise

Bayern Münihli Michael Olise'nin Nike ile kendisine milyonlar kazandıracak büyük bir krampon anlaşması imzaladığı iddia edildi.

Haberi Footy Headlines aktardı. Buna göre Bayern'in yıldızı, Amerikan spor malzemeleri üreticisinde, şaşırtıcı bir kararla İsviçreli ayakkabı üreticisi On'a geçen Real Madridli Kylian Mbappe'nin yerini alacak.

Olise, büyük üreticilerden gelen tüm teklifleri geri çevirdiği için bugüne kadar bir ekipman sponsorluğu anlaşması yapmadı. Bunun yerine, istediği ayakkabıları giyme özgürlüğünü korumakta ısrar etti. Tercihi çoğu zaman, üretimi 2019'da sona eren Nike Hypervenom Phantom III oldu.

Habere göre Olise, sahada giydiği ayakkabıları bugüne kadar internet üzerinden temin edip dünyanın dört bir yanından getirtti. Sanatçılar da ayakkabıların tasarımını çoğu zaman onun için düzenledi; ardından Olise bunları antrenmanlarda ve maçlarda giydi.

Nike, Michael Olise ile ne planlıyor?

Nike, Olise ile köklü bir değişiklik planlıyor: Efsanevi Hypervenom serisi, 2027'de Olise ile birlikte yeniden piyasaya sürülecek; Phantom serisinin üretimine ise son verilecek. Nike Hypervenom ilk kez 2013'te tanıtılmıştı ve o dönemde Nike'ın yıldız ismi Neymar'ın giydiği ayakkabıydı.

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