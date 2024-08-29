Kylian Mbappe'nin X hesabı hacklendi: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında tartışmalı paylaşım viral oldu

Kylian Mbappe'nin X hesabı hacklendi ve Messi-Ronaldo rekabeti hakkında tartışmalı bir paylaşım viral oldu. Hesap geri alındı ve paylaşımlar silindi.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı Perşembe günü hacklendi ve Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki uzun süredir devam eden rekabet hakkında tartışmalı bir paylaşım hızla viral oldu. Futbolseverler, Mbappe'nin hesabından yayınlanan bir dizi provokatif paylaşım karşısında şaşkınlık yaşadı.

Bu paylaşımlardan biri, Messi-Ronaldo rekabeti üzerineydi ve futbolseverler arasında büyük ilgi gördü. Hackerlar bununla da yetinmeyip Manchester United, Manchester City ve Tottenham hakkında da paylaşımlar yaptı. Ancak, hesap kısa sürede geri alındı ve tüm paylaşımlar silindi.

Mbappe, kısa süre önce PSG'den Real Madrid'e yaptığı sansasyonel transferini tamamlamıştı ve ilk kupasını UEFA Süper Kupa'da kazandı. Aynı maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü de atmıştı.

Son olarak Real Madrid'in kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

Öte yandan, Avrupa kulüp futbolunda yeni bir dönem, genişletilmiş UEFA Şampiyonlar Ligi için Monaco'da yapılacak kura çekimiyle Perşembe günü başlıyor. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, kıtadaki oyun için "heyecan verici bir yeni gelecek" vaadiyle daha fazla takımın daha fazla maç oynayacağı ve daha fazla ödül parasının sunulacağı bir format değişikliğini hayata geçiriyor.

Yeni format, son 21 yıldır devam eden Şampiyonlar Ligi grup aşamasını değiştirerek 36 takımlı dev bir lig düzenine geçiş yapıyor. İlk 8 takım direkt olarak son 16'ya kalacak, sonraki 16 takım ise ara eleme turunda mücadele edecek.

Yeni format, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin kendi Süper Lig'lerini kurma tehdidi altında hayata geçirildi.

(Reuters'ten alınan bilgilerle)