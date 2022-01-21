23 yaşındaki yıldız Kylian Mbappe ile birlikte PSG'de iki sezon forma giyen Pablo Sarabia, Fransız oyuncuyla Real Madrid hakkında şakalaştıklarını söylüyor.

Paris ekibiyle henüz sözleşme yenilemeyen Kylian Mbappe'nin geleceği henüz belirsizken oyuncunun Real Madrid forması giymek istediği iddia ediliyor.

Şu anda PSG'den kiralık olarak Sporting'de oynayan ve Fransız yıldızı yakından tanıyan Pablo Sarabia, Avrupa'nın genç gözdesinin geleceğini öğrenmek için sabırlı olmak gerektiğini düşünüyor.

Pablo Sarabia ne söyledi?

Marca'ya konuşan Pablo Sarabia, Kylian Mbappe'nin geleceği hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: "Mbappe, Real Madrid'de mi? Bilmiyorum."

"Hikayenin sonunu görmek için sadece altı ay kaldı. PSG'ye geleli uzun zaman oldu. Söylentiler her zaman vardı ama hiçbir fikrim yok. Yapabileceğim tek şey onun için en iyisini dilemek.

Onunla her zaman Real Madrid hakkında şakalaşırdık ancak bundan daha fazlası olmadı. Bana hiçbir şey söylemedi. Yakında bir karar veresi gerekecek ve geleceği için en iyisini seçecek."

Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olabilir mi?

Fransız golcünün kariyerinin hangi takımda ilerleyeceği gizemini hala koruyor. Ancak Kylian Mbappe'nin küçükken bir Cristiano Ronaldo hayranı olduğu ve hep Real Madrid'de forma giymek istediği biliniyor.

23 yaşındaki oyuncu, PSG ile henüz sözleşme yenilemedi ve 1 Ocak'tan bu yana başka kulüplerle görüşme konusunda özgür. Ancak Paris ekibi, oyuncuyu elinde tutmak için tüm şartları zorlayacaktır.

Yine de Kylian Mbappe'yi gelecek sezon Real Madrid forması ile muhtemel olarak izleyebiliriz.

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