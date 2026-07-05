Kylian Mbappé'nin 'son derece sportmenlik dışı davranışı' Paraguay'da gündemi meşgul ediyor

Orlando Gill, şaşkınlık yarattı. Paraguaylı kaleci, Fransa - Paraguay (1-0) maçının ardından verdiği bir röportajda, sportmenlik dışı davranış sergilediği iddia edilen Kylian Mbappé’ye sert çıkıştı.

Fransa, cumartesi gecesinden pazar sabahına uzanan maçta Paraguay karşısında büyük zorluklar yaşadı. Şampiyonluk favorisi Fransa, ancak 70. dakikada Mbappé'nin penaltı golüyle öne geçebildi.

Maç boyunca Paraguaylı oyuncular, 27 yaşındaki Mbappé’ye sürekli sert müdahalelerde bulundu. İlk yarıda, herkesin şaşkınlığına neden olan, Fransız oyuncuya yönelik bir vurma hareketi cezalandırılmadı.

Özbek hakem Ilgiz Tantashev, Paraguay’ın fiziksel ve sık sık agresif oyununu maç boyunca cezasız bıraktı ve maç boyunca Güney Amerikalı oyunculara tek bir sarı kart bile göstermedi.

Maçtan sonra ise, Mbappé’yi sportmenlik dışı davranmakla suçlayan kişi, ne tesadüf ki kaleci Gill oldu. “Son düdük çaldıktan sonra ona el sıkışıp tebrik etmek istedim, ama o yüzüme karşı sevinç gösterisi yaptı,” diye söze başladı kaleci.

“Beni sürekli görmezden geldi ve ben de sinirlendim. Ona el sıkışmak benim sporcu olarak görevimdir, ama o istemedi. Bence bu sportmenlik dışı bir davranış.”

Mbappé de maçın ardından kameraların karşısına çıktı ve Paraguay’ın oyun tarzı hakkında konuştu. “Bunun nasıl bir maç olacağını tam olarak biliyorduk. Biz de sert oynayabiliriz. Buna hazırlıklıydık,” dedi.



