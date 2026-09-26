Real Madrid, milli maç arasında endişe verici bir darbe aldı. Kylian Mbappé, Fransa Milli Takımı ile çıktığı maçta sol dizinden sakatlanınca, Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı'nın ilk maçında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sakatlığının süresini belirleyecek tıbbi tetkiklerin sonuçları ise merakla bekleniyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Mbappé'nin Fransa'da geçtiği ilk tetkikler tendonunda bir sakatlık olduğunu ortaya koydu. Bu durum, Fransa Futbol Federasyonu'nu oyuncuyu milli maç arasının geri kalan maçlarından çıkarmaya yöneltti; ardından oyuncu, Valdebebas'ta ek tetkiklerden geçmek üzere Madrid'e döndü.

Mbappé, bugün cumartesi Madrid'e ulaştı ve doğrudan Real Madrid'in antrenman merkezine gitti. Burada tetkiklerden geçtikten sonra tesisten yaklaşık 20 dakika sonra ayrıldı.

Tıbbi değerlendirmenin tamamlanması beklenirken, şimdiye kadar kesin bir teşhis ya da resmi bir sakatlık süresi açıklanmadı.

"As" gazetesinin aktardığı ve Real Madrid'e yakın kaynaklara dayanan raporlara göre, ilk bilgiler Fransız forvetin 3 ila 8 hafta arasında bir süre boyunca sahalardan uzak kalabileceğine işaret ediyor; ancak bu süre, kesin teşhis açıklanana kadar belirsizliğini koruyor.

Kulüp içindeki endişeler, Mbappé'nin sol diziyle olan geçmişi nedeniyle katlandı. Oyuncu, geçen sezon aynı bölgede yaşadığı sorunlar yüzünden önemli maçların bir kısmında forma giymesi etkilenmiş, o dönemde Benfica ve Manchester City karşılaşmalarını da kaçırmıştı.

Sakatlığın zamanlaması, önümüzdeki haftalarda zorlu maçların beklediği Real Madrid için hassas bir aşamaya denk geliyor. Bunların başında ise 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da Barcelona karşısında oynanacak El Clasico geliyor.

Mbappé'nin 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı kesinleşirse, Real Madrid, Fransız forvetinin El Clasico'daki hizmetinden yoksun kalabilir. Kulüp ise sakatlık süresini ve sakatlığın ciddiyetini netleştirmek için nihai tetkik sonuçlarını beklemeye devam ediyor.

Mbappé'nin mevcut sakatlığı, sakatlık geçmişine dair endişeleri de artırıyor; zira oyuncu, Real Madrid'e katıldığından bu yana iki yılı aşkın sürede 7 sakatlık yaşadı. Ancak kulüp, tıbbi tetkikler tamamlanmadan ve sakatlığın niteliği resmi olarak belirlenmeden herhangi bir sonuç çıkarmaktan kaçınıyor.