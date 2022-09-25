NE OLDU? Fransa Teknik Direktörü, Danimarka ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Kylian Mbappe hakkında konuştu ve PSG'ye oyuncuyu dinlendirmeyi tavsiye etti. Mbappe, milli göreve çıkmadan önce PSG ile bu sezon toplamda 10 karşılaşmaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? "Galtier'in Kylian'ı oynatmak istediğini biliyorum," diyen Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Fakat, zaman zaman biraz nefes alabilmek, daha az oynamak onu başarısız yapmaz, hatta tam tersi olur."

BÜYÜK RESİM: Mbappe, Dünya Kupası'nda Fransa'yı başarıya taşıyabilecek bir oyuncu. Deschamps, öğrencisinin Katar'da en iyi formunda olmasını istiyor. Ancak kulüpler de Kasım'daki turnuva nedeniyle sıkışık bir fikstürle karşı karşıya. PSG'yi Dünya Kupası arasına çıkmadan önce 11 karşılaşma bekliyor.