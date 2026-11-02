Çin devlet televizyonunun Real Madrid'in maçlarını yayınlamayı reddetmeyi sürdürmesi, kulübün Asya'daki ticari konumuna ciddi darbe vurdu. Yayınların durdurulması, Kylian Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki tartışmalı açıklamalarının yol açtığı büyük tepkinin ardından geldi.

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Mbappe'nin sözleri yayın karartmasına yol açtı

İspanya ile Çin arasındaki sportif ilişkiler ciddi gerilim altında kalmaya devam ediyor. Çin'in devlet yayın kuruluşu CCTV, Real Madrid'in Racing Santander karşısında kısa süre önce aldığı 3-0'lık galibiyeti yayınlamamayı tercih etti. Mbappe bu maçta gol atmasına rağmen Çin'deki taraftarlar karşılaşmayı ülkenin devlet tarafından işletilen iki büyük spor kanalından izleyemedi.

Tartışmanın kaynağı, nisan ayında kaydedilip kısa süre önce ortaya çıkan bir video. Videoda eski PSG oyuncusu, yüzünün Mao'nun görüntüsüne yerleştirildiği bir internet paylaşımına gülüyor. Görseldeki kişiyi “bir adam” diye tanımlayan ve onun “Çinli bir diktatör” olduğunu düşündüğünü söyleyen Mbappe, istemeden jeopolitik bir krizi tetikledi.

Migu gibi dijital yayın platformları, İspanya'nın en üst liginden bazı maçları, aralarında Barcelona'nın Alaves'i kısa süre önce 6-1 mağlup ettiği karşılaşma da olmak üzere yayınlamayı sürdürse de Real Madrid'in maçı yayın akışında dikkat çekici biçimde yer almadı. Bu seçici yayın karartması, öfkenin özellikle Real Madrid'e ve takımın yıldız oyuncusuna yöneldiğini gösteriyor.

Özürler Çin ile ilişkileri düzeltmeye yetmedi

İlk tepkilerin ardından Mbappe, “yersiz” olarak nitelendirdiği sözleri için resmî bir özür diledi. Real Madrid ve La Liga da olaydan derin üzüntü duyduklarını belirten açıklamalar yayımladı. Çin Dışişleri Bakanlığı bu adımları kabul ettiğini ve oyuncunun pişmanlığını ciddiye aldığını belirtti. Ancak bu diplomatik uzlaşma girişimi, kamu televizyonundaki yayın haklarının yeniden tesis edilmesini henüz sağlamadı.

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China Media Group daha önce, çözüme yönelik herhangi bir adım atılması için üç tarafın, yani oyuncunun, kulübün ve ligin özür dilemesinin mutlak bir ön koşul olduğunu vurgulamıştı. Bu koşullar teknik olarak yerine getirilmiş olsa da Real Madrid'in CCTV ekranlarında hâlâ yer almaması, ilişkilerin tamamen düzelmesine giden yolun uzun ve zorlu olacağını gösteriyor.

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Mbappe için mali ve ticari etkiler

Televizyondaki yayın karartmasının ötesinde, Mbappe'nin kişisel olarak ödediği bedel de ağır oldu. Video yayılmaya başlar başlamaz birçok büyük Çinli marka, forvetle yaptıkları yüksek gelirli sponsorluk anlaşmalarını feshetmek için hızla harekete geçti. Ayrıca Çin sosyal medyasındaki varlığı da kısıtlandı: Popüler Rednote platformundaki hesabı, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sessize alındı. Dijital ortamdaki bu görünürlük kaybı, dünyanın en büyük taraftar kitlelerinden biriyle etkileşim kurmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ve kulüp yönetimi, dikkatleri dağıtan bu gündemi geride bırakmaya çalıştı. Haberlere göre hatayı düzeltmek için gerekli adımların atıldığını düşünüyorlar. Ancak kulübün ticari departmanı, Çin devlet televizyonunda görünmemenin uzun vadeli sonuçlarından endişe duyacaktır. Premier League ve Bundesliga'nın da izleyici çekmek için yarıştığı bir pazarda uzun süre ekranlardan uzak kalmak, Madrid'in Avrupalı rakiplerine önemli bir avantaj sağlayabilir.

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Çin'de spor alanında yaşanan anlaşmazlıkların geçmişi

Siyasi hassasiyetler nedeniyle uluslararası bir spor oluşumunun Çin'de tamamen yayın dışı bırakılması ilk kez yaşanmıyor. Houston Rockets'ın o dönemki genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong'daki protestocuları destekleyen bir paylaşım yapmasının ardından NBA'in ülkeyle bağları yıllarca kopmuştu.

La Liga için de riskler bir o kadar büyük. Lig, Asya'daki tanınırlığını artırmak için yıllarca çalıştı ve maçların başlama saatlerini özellikle Çin ve çevre bölgelerdeki taraftarlara uygun olacak şekilde erkene aldı. Mao Zedong, Çin kültüründe büyük saygı duyulan ve hassasiyetle yaklaşılan bir figür olmaya devam ettiği için kendisine yönelik saygısızlık olarak algılanan her davranış son derece ciddiye alınıyor.