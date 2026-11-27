Kylian Mbappe'nin küçük kardeşi Ethan, Lille ile sözleşmesini iki yıl uzatarak Ligue 1 ekibine 2029'a kadar bağlandı. Önceki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki futbolcu, sakatlıkları boyunca kendisine destek veren kulübe teşekkür etti. Ethan, birkaç gün önce Bayern Münih karşısındaki galibiyette önemli rol oynamıştı.

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Ethan, Lille ile sözleşmesini uzattı

Lille, cuma günü yayımladığı resmî açıklamayla Fransa 21 Yaş Altı Millî Takımı oyuncusunun sözleşmesini iki sezon uzattığını duyurdu. Ethan Mbappe'nin önceki sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecekti.

Forvet oyuncusu, 16 yaşında A takımda ilk maçına çıktığı Paris Saint-Germain'in altyapısından yetiştikten sonra 2024 yazında Lille'e katıldı. Kardeşinin PSG'den Real Madrid'e ayrıldığı aynı yaz, 4 Temmuz 2024'te Lille ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

«Beni hiç yalnız bırakmadılar»

Ethan, sakatlıkları boyunca verdiği destek için Lille'e teşekkür etti. «Sözleşmemi uzatmak benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı» dedi. «LOSC ile yoluma devam etmekten çok mutluyum. Bayern Münih karşısında az önce yaşadığımız gibi güzel anlar yaşamaya devam etmeyi umuyorum.

«Sakatlıklarım sırasında bile beni her zaman destekleyen ve hiç yalnız bırakmayan LOSC'a çok minnettarım. Burada, gelişimim için çok iyi bir ortamda kendimi buldum. Çok mutluyum. Şimdi gelişmeye ve ilerlemeye devam etmek, umarım kulüple kupalar kazanmak istiyorum.»

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Letang, Ethan'ın «muazzam» potansiyelini övdü

Lille başkanı Olivier Letang da genç oyuncunun gelişimini övdü. «Bizimle geçirdiği son iki yılda Ethan, gelişiminde önemli adımlar attı. Bu da onu bugün kadromuzun ve hücumumuzun itici güçlerinden biri hâline getirdi» dedi. «Potansiyelinin hâlâ muazzam olduğunu ve ailemizin içinde çok daha fazla gelişeceğini biliyorum.»

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Ethan, bu sezon çıktığı 12 maçta iki gol ve üç asist kaydetti. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i 2-1 yendikleri maçta şutu direkten döndü; dönen topu Aleksandar Pavlovic kendi kalesine göndererek galibiyet golünü kaydetti.

Sıradaki sınav Le Mans

Ligue 1'de üçüncü sırada bulunan Ethan ve Lille, şimdi hafta sonu Le Mans deplasmanına odaklanıyor. Lille teknik direktörü Davide Ancelotti, Bayern galibiyetinin ardından takımını övmüştü .

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Ancelotti geçen hafta Ethan'ı «uzun süre» takımda tutmak istediğini söylemişti. İtalyan teknik direktörün isteği şimdi gerçekleşti.