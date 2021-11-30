Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe, Fransa U16 Milli Takımı'nda

PSG'nin bu yaz kontratının sona ermesinin ardından Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe, Fransa U16 Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.

Kylian Mbappe gibi PSG forması giyen 15 yaşındaki Ethan böylece ilk defa Fransa Milli Takımı'nın formasını giymiş olacak.

Teknik direktör Jean-Luc Vannuchi tarafından açıklanan 35 kişilik listeye dahil edilen Ethan, PSG'nin eski altyapı direktörü Jean-Claude Lafargue tarafından, "Akıcı, zeki, zarif ve gelişime oldukça açık bir orta saha oyuncusu" olarak nitelendirilmişti.

Ethan'ın Kylian'dan farklılıkları ise oldukça dikkat çekici.

Kylian'dan daha farklı

Kylian Mbappe'nin patlayıcı kuvvetinden ziyade topla daha yumuşak olan Ethan, yüksek oyun zekası ve oldukça üst düzey top kontrolüyle dikkat çekiyor.

Kylian Mbappe'nin neredeyse tüm maçlarında stadyumda yer alan Ethan'ın, ağabeyinin takımdan ayrılması halinde PSG'de kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

PSG'den gelen yeni sözleşme tekliflerini reddeden ve takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artan Kylian Mbappe, bu sezon Ligue 1'de 14 maça çıkarken, yedi gol ve yedi asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise beş maça çıkan Mbappe, iki gol attı ve üç asist yaparak takımının gruptan çıkmasında oldukça önemli bir rol oynadı.

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