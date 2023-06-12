Kylian Mbappe'nin kararının ardından PSG, Fransız golcüyü satmak istiyor

Paris Saint-Germain, sözleşmesini 2024'te uzatmayacağını bildiren Kylian Mbappe'yi satmaya karar verdi.

Mbappe'nin sözleşmesi 2024'te bitiyor

Sözleşme uzatmayacağını yönetime bildirdi

PSG onu satabilir

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin sözleşmesi 2024 yazında sona ererken sözleşme yenilemeyeceğini PSG yönetimine bildirdi. L'Equipe'in haberine göre, Paris ekibi, Fransız golcünün bu kararının ardından onu satmaya karar verdi.

BÜYÜK RESİM: 23 yaşındaki oyuncu bu yaz Paris'ten ayrılabilir. Geçtiğimiz yaz Real Madrid onun için girdiği transfer yarışını PSG'ye kaptırmıştı.

DAHA FAZLASI: Real Madrid Başkanı Florentino Perez geçtiğimiz günlerde kendisine Kylian Mbappe transferini soran bir taraftara, "Gelecek ama bu yaz değil" yanıtını vermişti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images