Kylian Mbappe'nin FIFA 23 reytingi kaç? PSG yıldızının istatistikleri açıklandı

Hızı ve top sürme istatistikleri de dahil olmak üzere PSG ve Fransa ikonunun özelliklerinin nasıl değiştiğine GOAL Türkiye ile göz atalım.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile birçok şampiyonluğa uzanırken aynı zamanda Fransa formasıyla da Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Hem Cristiano Ronaldo hem de Lionel Messi kariyerlerinin son düzlüğüne girerken Kylian Mbappe, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile birlikte dünyanın en iyi oyuncusu ünvanını kapmak için hazır kıta bekliyor.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon PSG formasıyla göz dolduran bir formda ve toplamda yedi maçta dokuz gol kaydetti.

EA Sports'un kapak yıldızı olarak yine onu tercih etmesinin de gösterdiği gibi şüphesiz oyundaki en iyi forvetlerden biri. EA Sports, efsanevi oyunun çıkış tarihi olan 30 Eylül'den önce FIFA 23 puanlarını açıkladı.

Peki Kylian Mbappe'nin FIFA 23 puanı nasıl? GOAL Türkiye ile öğrenelim.

Kylian Mbappe'nin FIFA 23 puanı kaç?

Kylian Mbappe, FIFA 23'te toplam 91 puana sahip. FIFA 22'deki reytingi değişmezken Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzema ile birlikte oyundaki en yüksek puanlı oyuncu. Mbappe, 97 tempo puanıyla oyununun en hızlılarından biri ve etkileyici top sürme istatistikleriyle birleştiğinde FIFA 23'ün durdurulamaz oyuncusu olacağı kesin.

Mbappe'nin FIFA 23 puanlarına daha detaylı olarak aşağıdan bakabilirsiniz.

Durum Puan HIZ 97 ŞUT 89 PAS 80 DEPAR 92 SAVUNMA 36 FİZİK 76 ORTALAMA 91

Kylian Mbappe'nin FIFA puan geçmişi

Mbappe, FIFA 17'deki yolculuğuna sadece 71 reyting ile başlamıştı. Bir sonraki oyunda dev bir sıçrama kaydederek 83 puana yükseldi.

Oyun Puan FIFA 17 71 FIFA 18 83 FIFA 19 87 FIFA 20 89 FIFA 21 90 FIFA 22 91 FIFA 23 91

O dönemden bu yana ardına asla bakmayan Kylian Mbappe puanını hep yükseltti. FIFA 21'de ilk kez 90+ puana ulaştı ve FIFA 23'te diğer dört yıldızla birlikte en yüksek reytinge sahip.