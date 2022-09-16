Kylian Mbappe'nin FIFA 23 reytingi kaç? PSG yıldızının istatistikleri açıklandı

İdil Erin Tetik|
Mbappé PSG FIFA 23@EASPORTSFutbol
FIFA 23K. MbappéEsports

Hızı ve top sürme istatistikleri de dahil olmak üzere PSG ve Fransa ikonunun özelliklerinin nasıl değiştiğine GOAL Türkiye ile göz atalım.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile birçok şampiyonluğa uzanırken aynı zamanda Fransa formasıyla da Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Hem Cristiano Ronaldo hem de Lionel Messi kariyerlerinin son düzlüğüne girerken Kylian Mbappe, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile birlikte dünyanın en iyi oyuncusu ünvanını kapmak için hazır kıta bekliyor.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon PSG formasıyla göz dolduran bir formda ve toplamda yedi maçta dokuz gol kaydetti.

EA Sports'un kapak yıldızı olarak yine onu tercih etmesinin de gösterdiği gibi şüphesiz oyundaki en iyi forvetlerden biri. EA Sports, efsanevi oyunun çıkış tarihi olan 30 Eylül'den önce FIFA 23 puanlarını açıkladı.

Peki Kylian Mbappe'nin FIFA 23 puanı nasıl? GOAL Türkiye ile öğrenelim.

Kylian Mbappe'nin FIFA 23 puanı kaç?

Kylian Mbappe, FIFA 23'te toplam 91 puana sahip. FIFA 22'deki reytingi değişmezken Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzema ile birlikte oyundaki en yüksek puanlı oyuncu. Mbappe, 97 tempo puanıyla oyununun en hızlılarından biri ve etkileyici top sürme istatistikleriyle birleştiğinde FIFA 23'ün durdurulamaz oyuncusu olacağı kesin.

Mbappe'nin FIFA 23 puanlarına daha detaylı olarak aşağıdan bakabilirsiniz.

Durum

Puan

HIZ

97

ŞUT

89

PAS

80

DEPAR

92

SAVUNMA

36

FİZİK

76

ORTALAMA

91

Kylian Mbappe'nin FIFA puan geçmişi

Mbappe, FIFA 17'deki yolculuğuna sadece 71 reyting ile başlamıştı. Bir sonraki oyunda dev bir sıçrama kaydederek 83 puana yükseldi.

Oyun

Puan

FIFA 17

71

FIFA 18

83

FIFA 19

87

FIFA 20

89

FIFA 21

90

FIFA 22

91

FIFA 23

91

O dönemden bu yana ardına asla bakmayan Kylian Mbappe puanını hep yükseltti. FIFA 21'de ilk kez 90+ puana ulaştı ve FIFA 23'te diğer dört yıldızla birlikte en yüksek reytinge sahip.

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