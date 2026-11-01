"Harry Kane ile çalışma ayrıcalığına sahip oldum. O, üst düzey bir oyuncu ve harika bir profesyonel. Elbette oyuncum kazanamadığı için hayal kırıklığına uğradım. Ancak bu hayal kırıklığına rağmen, kariyerinin tamamı için bu yaşında böyle bir ödülü hak eden Harry adına seviniyorum" diyen Mourinho, açıklamayı Racing Santander ile oynanacak lig maçı öncesindeki basın toplantısında yaptı. Mourinho, 2019 ile 2021 yılları arasında Tottenham Hotspur'da 86 resmi maçta Kane'in teknik direktörlüğünü yaptı.

"Öte yandan Kylian eşsiz bir oyuncu" diye devam eden Portekizli teknik adam, "Messi, Cristiano Ronaldo veya Platini gibi oyuncular Ballon d'Or'u birden fazla kez kazandı. Ballon d'Or her yıl veriliyor, ancak Dünya Kupaları tarihinin en iyi oyuncusu yalnızca bir tane olur. Ballon d'Or oylamasına gelince, beni özellikle Jude Bellingham'ın sıralamadaki yeri biraz şaşırttı. 11. sırada yer aldı. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Kane, pazartesi günü Londra'da geçen sezonun dünya futbolcusu olarak verilen prestijli ödülü aldı. Yalnızca 28 puan geride ikinci sırada kalan Mbappe'yi az farkla geride bıraktı.

Fransız oyuncu geçen sezon Real Madrid ile kayda değer bir kupa kazanamazken, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda da Fransa ile üçüncülük maçında Kane'in İngiltere'sine karşı başarısız oldu. Kane ise Bayern Münih ile lig şampiyonluğu ve Almanya Kupası'nı kazanarak çifte zafer yaşadı. Ayrıca İngiliz oyuncu, Münih ekibi adına tüm kulvarlarda 61 gol atıp yedi golün de asistini yaptı.

Kane, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde de Mbappe'den daha iyi bir performans sergiledi. Münih ekibi, çeyrek finalde üstelik Real Madrid'i turnuva dışına itti. Böylece Kane, 1996'da Borussia Dortmund oyuncusuyken Ballon d'Or'u kazanan Matthias Sammer'den bu yana bu ödüle layık görülen ilk Bundesliga futbolcusu oldu.