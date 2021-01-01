Kylian Mbappe mi Erling Haaland mı? | Toni Kroos'un cevabı Karim Benzema

Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, Atalanta maçı öncesi basın toplantısında zor bir soruyla karşılaştı ama muhabirleri kıvrak bir cevapla çalımladı.

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ni adeta kasıp kavuran Kylian Mbappe - Erling Haaland rekabeti bu haftaya da sarktı. Atalanta maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Real Madrid'in Alman oyuncusu Toni Kroos zor bir soruyla karşılaştı.

22 yaşındaki Mbappe ve 20 yaşındaki Haaland aynı zamanda Real Madrid'in transfer listesinde de yer alıyor. Toni Kroos'a transfer dedikolularına hararet katabileceği düşünülerek "Atalanta maçı öncesi imkanın olsa hangisiyle imzalamak isterdin ve takımda görmek isterdin?" şeklinde bir soru soruldu. 31 yaşındaki oyuncu bu soruya "İkisi de yaptıkları işte çok iyi. İkisi de nerede olurlarsa olsunlar takımlarına yardım ederler. Sorun şu ki; yarın ikisi de bizimle olmayacak. Şu an sahip olduğumuz oyuncularla kazanmaya çalışacağız. Gerisi başkan için bir soru" cevabını verdi.

Bu sorunun ardından Alman oyuncu benzer başka bir soruyla karşılaştı. Bu sefer tecrübeli orta saha oyuncusunun pas yeteneğine vurgu yapıldı ve bu ikiliden hangisine asist yapmak isteyeceği soruldu. Kross bu soruya tek kelimelik bir cevap verdi: Benzema!

Karim Benzema bu sezon ne yaptı?

Fransız oyuncu Karim Benzema bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 17 gol kaydetti. Bu rakam 27 gollü Haaland ve 21 gollü Mbappe'den daha az.

Karim Benzema Atalanta maçında oynayacak mı?

Real Madrid, zorlu Bergamo deplasmanına Karim Benzema'dan yoksun bir kadroyla gitti. Golcü oyuncu hafta sonu oynanan lig maçında da takımdaki yerini alamamıştı. Real Madrid'de ayrıca eksik bir çok oyuncu daha bulunuyor. Bu nedenle Zinedine Zidane, İtalya'ya 19 oyuncusunu götürebildi. Bu oyuncular arasında Diego Altube, Miguel Gutierrez, Sergio Arribas, Antonio Blanco ve Hugo Duro gibi bu sezon fazla süre alamayan futbolcular da yer alıyor.

Karim Benzema'nın yer almadığı kadronun en golcü oyuncusu ise bu sezon altı kez fileleri havalandıran orta saha oyuncusu Casemiro.

Bu sezon takım arkadaşlarına 7 asist yapan Toni Kroos, bunların üçünde Casemiro'yu golle buluşturdu. Benzema'ya ise sadece bir asist yapabildi.

Zinedine Zidane ne dedi?

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane da, Atalanta maçı öncesinde basın toplantısında yer aldı. Zidane toplantıda, benzer sorularla karşılaştı. Mbappe ve Haaland hakkındaki soruya, "Her ikisi de bize yardımcı olur" diyen Zidane, "Eksiklerden bahsediyorsunuz ama ben buradaki oyuncularla kalıyorum. Her zaman kazanmak için gidiyoruz, zaferden daha azıyla asla mutlu değiliz" ifadelerini kullandı.