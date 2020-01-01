Kylian Mbappe: Liverpool bu sezon bir makine gibiydi

PSG'nin yıldızı, Jürgen Klopp önderliğindeki Liverpool'un büyük bir iş başardığını söyledi.

Gösterdiği performansla Avrupa'da en fazla ön plana çıkan takımlardan biri olan , 2019-20 sezonunda en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, bu sezona da UEFA Süper Kupa zaferiyle başlayan Kırmızılar, 2019 Ocak ayı ile 2020 Şubat ayı arasında Premier Lig'de maç kaybetmedi. Liverpool'un serisi karşısında son bulmuştu.

Haberin devamı aşağıda

Geçtiğimiz aylarda adı Liverpool'la anılan yıldız oyuncu Kylian Mbappe de İngiliz ekibin bu performansına kayıtsız kalamadı ve Mirror'a yaptığı açıklamada Jürgen Klopp'un takımına övgü dolu sözler söyledi.

Daha fazla takım

Mbappe "Bu sezon Liverpool bir makine gibiydi. Kazanmayı çok kolay bir şeymiş gibi gösterdiler ama bu hiç de kolay değil. Harika bir teknik direktörle birlikte sıkı çalışmanın ödülünü alıyorlar." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 30 gol kaydetti ve 13 asist yaptı.