Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin rekorunu kırdı!
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Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, takımının Club Brugge ile oynadığı maçta fileleri havalandırarak Lionel Messi'yi geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Maçın 52. dakikasında oyuna dahil olan Mbappe, 61. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Fransız yıldız bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 15. golüne ulaştı ve turnuva tarihinde 15 gole ulaşan en genç oyuncu (20 yıl 302 gün) oldu.
Şampiyonlar Ligi tarihinde bu alandaki unvan daha önceden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'deydi (21 yıl 289 gün).