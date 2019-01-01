Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin rekorunu kırdı!

Kylian Mbappe, Club Brugge deplasmanında kaydettiği golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...

'in genç yıldızı Kylian Mbappe, takımının ile oynadığı maçta fileleri havalandırarak 'yi geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Maçın 52. dakikasında oyuna dahil olan Mbappe, 61. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

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Fransız yıldız bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 15. golüne ulaştı ve turnuva tarihinde 15 gole ulaşan en genç oyuncu (20 yıl 302 gün) oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinde bu alandaki unvan daha önceden 'nın yıldızı Lionel Messi'deydi (21 yıl 289 gün).