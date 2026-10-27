France Football Genel Yayın Yönetmeni Vincent Garcia'nın pazartesi akşamki ödül töreni sırasında açıkladığına göre, Bayern Münih'in forveti ile Real Madrid'in hücum oyuncusu arasındaki farkı görünüşe göre yalnızca birkaç oy belirledi.

Garcia, "Bu yıl ödül için ciddi biçimde değerlendirilebilecek birkaç aday vardı. En yakın iki rakip, listenin başındaki Harry Kane ve Kylian Mbappe'ydi. Aralarındaki yarış çok küçük bir farkla sonuçlandı" dedi.

Hatta Garcia'ya göre aradaki puan farkı, bugüne kadarki en çekişmeli sonucun yaşandığı 2024 yılındakinden bile daha düşüktü. O dönemde Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, Real Madrid'den Vinicius Junior'ı yalnızca 41 puan farkla geride bırakmıştı. Garcia, "Birincilik mücadelesinde bu yıl Kane ile Mbappe arasındaki fark inanılmaz derecede küçüktü" diye konuştu.

Bir süreliğine, 2018 dünya şampiyonu Fransız oyuncunun zafere ulaşması daha olası görünüyordu. Ancak Kane son metrelerde yeniden öne geçti. Garcia, "Oylamanın yapıldığı ay boyunca sonuçları anlık olarak takip ettim. Kylian uzun süre öndeydi ama Harry Kane yeniden yarışa dahil oldu ve sonunda sonuç çok ama çok küçük bir puan farkıyla belirlendi" diyerek sürece ilişkin başka ayrıntılar da paylaştı.

France-Football Genel Yayın Yönetmeni, kendi oyunu hangi oyuncuya verdiğini açıklamak istemedi: "Bunu yayımlandığında öğrenmeniz daha iyi olur. Çünkü jüri üyelerinden dergi çıkmadan önce oylarını açıklamamalarını istiyorum; dolayısıyla ben de açıklamayacağım. Kazanmayan birine oy verdim ve bence o da ödülü hak ediyordu."

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Ballon d'Or: Kylian Mbappe ve Lamine Yamal kendilerini yarış dışına mı itti?

Ödülü kazanma şansı konusunda hep temkinli konuşan Kane'in aksine Mbappe, son haftalarda, yarışı üçüncü sırada tamamlayan Lamine Yamal gibi, kamuoyu önünde kendini tekrar tekrar övmesiyle dikkat çekmişti.

Bunun oylama sonucunu Mbappe açısından olumsuz etkileyip etkilemediğini söylemek zor. Bununla birlikte Ballon d'Or'un eski yöneticisi Pascal Ferre, kısa süre önce bu açık biçimde yapılan kişisel tanıtımı ciddi bir hata olarak gördüğünü belirtmişti.

Ferre, Fransız gazetesi Le Parisien'e yaptığı açıklamada, "Oy verenler saf değil. Bir oyuncuyu değerlendirmek için gereken deneyime de muhakeme gücüne de sahipler. Onun en iyisi olduğunu on ya da on beş kez duymalarına gerek yok" demişti.

Ferre, ödül töreninin organizasyonundaki görevinin yanı sıra, Ballon d'Or'u veren Fransız futbol dergisi France Football'un da bir dönem genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.