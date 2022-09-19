Kylian Mbappe, imaj hakları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Fransa Milli Takımı ile fotoğraf çekimine katılmayı reddetti

Mbappe'nin Real Madrid ile de imaj hakları konusunda anlaşamadığı konuşuluyordu.

Mbappe, Uluslar Ligi maçları için Fransa kadrosunda

Fotoğraf çekimi isteğini reddediyor

Deschamps için daha fazla sorun demek

NE OLDU? Fransa Milli Takımı iki Uluslar Ligi maçı için hazırlanıyor ve Salı günü Uber Eats dahil 14 sponsorla bir fotoğraf çekimine katılacak. Ancak Mbappe, Les Bleus oyuncuları için adil olmayan imaj hakları standartları olduğunu düşünüyor. Bu yüzden fotoğraf çekimine katılmayı açıkça reddetti. Mart ayında sponsorları da protesto etti.

NE DEDİLER? Mbappe, Federasyon'un oyuncuların imaj hakları sözleşmesini değiştirmeyi reddetmesinin ardından planlanan fotoğraf oturumunda yer almamaya karar verdi." Forvet, temsilcileri tarafından yapılan bir açıklamayı okudu. "O ve temsilcileri, Dünya Kupası'ndan önce istendiği gibi hiçbir anlaşmanın bulunamamasından derin üzüntü duyuyor."

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin fotoğraf çekimine katılmayı reddetmesi, Dünya Kupası öncesi Fransa takımı için bir başka tartışma konusu. Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba, Mbappe için gasp planı olduğu iddiasıyla suçlandı ve gözaltına alındı. İlk 11 için de oldukça mücadele veriliyor.

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BİLİYOR MUSUNUZ? Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 46 Şampiyonlar Ligi maçında 30 gol atarak Edinson Cavani ile gol sayılarını eşitledi.

MBAPPE İÇİN SONRA NE OLACAK? Yıldız forvet, Danimarka ve Avusturya'ya karşı Uluslar Ligi maçları için Fransa kadrosunda.