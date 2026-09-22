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imago-sport-1082022995.jpgAlberto Gardin
Christian Guinin
Çeviri:

Kylian Mbappe ile kötü uyum: Jose Mourinho görünüşe göre Vinicius Junior’a karşı sabrını kaybediyor

La Liga
Vinicius Junior
J. Mourinho
K. Mbappe
Real Madrid

Bu sezon Vinicius Junior için Real Madrid'de işler henüz hiç de planlandığı gibi gitmiyor. Teknik direktörü Jose Mourinho'nun şimdi ilk sonuçlar üzerine düşündüğü belirtiliyor.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Real Madrid teknik direktörü Brezilyalı süperstarı konusunda giderek sabrını yitiriyor.

Şehirdeki rakibi Atletico Madrid'e karşı oynanan derbide (1-2) Vini Jr., bir başka hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Mourinho tarafından 54. dakikada oyundan alındı ve yerine yaz transfer döneminde kadroya katılan Yan Diomande girdi.

Portekizli teknik adamın özellikle 26 yaşındaki oyuncunun koşu performansı ve savunma katkısındaki son derece zayıf görüntüden rahatsız olduğu belirtiliyor. Ayrıca iki yıl geçmesine rağmen Kylian Mbappe ile uyumu hâlâ sağlanabilmiş değil.

Hatta artık Brezilyalı oyuncunun ilk 11'den tamamen çıkarılmasının ve onun yerine ya eski Leipzigli Diomande'nin ya da hatta Mbappe'nin bu pozisyonda oynatılmasının değerlendirildiği öne sürülüyor.

Sonuçta Fransız dünya şampiyonu, Mourinho döneminde de kâğıt üzerinde santrfor olarak görünmesine rağmen, görünüşe göre yalnızca alışkanlıktan ötürü sürekli sol kanada kaymıyor. Dokuz numara pozisyonunda ise LaLiga'da çıktığı dört maçta attığı iki golle skora katkı tehdidini şimdiden kanıtlayan genç Carlos Espi daha fazla süre alabilir.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Vinicius Junior'ın Real Madrid ile sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

Vinicius Junior, İspanya birinci liginde çıktığı yedi maçın tamamına ilk 11'de başlarken şu ana kadar sadece tek bir gol atabildi, ancak buna rağmen dört asist yapmayı başardı.

26 yaşındaki hücum yıldızı kısa süre önce Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzun vadeli olarak uzatmış ve böylece Madrid'deki geleceğine dair spekülasyonları şimdilik dindirmişti.

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