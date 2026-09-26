Buna göre en kötü korkular gerçekleşmedi ve Mbappe’nin çok uzun bir zorunlu aradan kaçınması bekleniyor. Real’e göre Fransız milli oyuncu, Cuma günü Türkiye’de oynanan Uluslar Ligi maçında Les Bleus’nun 1-0 kazandığı karşılaşmada “yalnızca” sol diz ekleminin arka kapsülünde aşırı gerilme yaşadı. Mbappe’nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise açıklanmadı.

Real’in yıldızı, Fransa adına attığı altın değerindeki golde 54. dakikada sakatlandı. Mbappe daha sevinirken aksıyordu ve hemen ardından kısa süreli tedavi gördü. Sonrasında kısa bir süre için yeniden sahaya dönse de 59. dakikada oyundan kesin olarak çıkmak zorunda kaldı.

Mbappe’nin endişeli ve acı içindeki yüz ifadesi, dizinde ciddi olabilecek bir sakatlık yaşadığına dair büyük korkulara yol açmıştı. Fransa’nın yeni milli takım teknik direktörü Zinedine Zidane da cuma gecesi geç saatlerde maçın ardından endişeli görünmüştü: “Ne yazık ki iyi görünmüyor” dedi ve Mbappe’nin sakatlığına değindi.

Kylian Mbappe önümüzdeki günlerde Fransa adına bir kez daha oynayacak mı?

Golcü oyuncu, Türkiye’deki maçın ardından hemen Madrid’e dönmüş ve cumartesi günü Real’de detaylı kontrollerden geçmişti. Fransızların sıradaki Uluslar Ligi maçlarında Belçika deplasmanında (28 Eylül), İtalya’ya karşı (2 Ekim) ve yine Belçika’ya karşı (5 Ekim) Mbappe artık forma giyemeyecek.

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Real’de şimdi doğal olarak, 2026/27 sezonunun ilk sekiz resmi maçında attığı sekiz golle yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan hücum oyuncusunun hızlı iyileşmesi umut ediliyor. Ekim sonunda ezeli rakip FC Barcelona deplasmanındaki El Clasico’da, eflatun-beyazlılar Mbappe’yi sahada yeniden yüzde 100 hazır görmek ister.