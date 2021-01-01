Kylian Mbappe, hedeflerini açıkladı: Ballon d'Or, olimpiyat ve şampiyonluklar

PSG'nin genç forveti, futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanmak istediğini itiraf etti.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, kendisi için biçilen 180 milyon euro'luk bedele tepki gösterdi ve Ballon d'Or hedefini açıkladı.

Mbappe, 2020-21 sezonunda PSG ile yine istatistikleri alt üst etti ve tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 40 gol atarak Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olarak ününü pekiştirdi.

Hatta 22 yaşındaki oyuncu, bu yılki Ballon d'Or'un en büyük favorilerinden biri olarak lanse ediliyor. Mbappe de bunun her zaman ana kariyer hedeflerinden biri olduğunu kabul etti.

Ayrıca kendisi için biçilen 180 milyon euro'luk bonservis bedelinin sık sık gündeme gelmesinden rahatsız olan genç oyuncu, futbolda işlerin böyle yürümediğini ifade etti.

Kylian Mbappe ne dedi?

Fransız TF1 kanalına konuşan Mbappe şu ifadeleri kullandı:

"İlk hedef en büyük kupaları kazanmaktır ancak Ballon d'Or, en iyisi olmayı arzulayan her oyuncu için bir hedeftir."

"Ve ben de onlardan biriyim. Ama bunun hakkında konuşmak çok küstahça."

"Piyasa değerim 180 milyon euro ama sabahları kalktığımda bunu düşünecek miyim? Hiç değil. Futbolda işler böyle yürümüyor."

"O para benim cebime girmiyor. Futbol benim tutkum ve işimden para kazanma şansım var. Ben de takımlarımın (PSG ve Fransa) kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum."

"Bir Dünya Kupası ve ardından Avrupa Şampiyonası zaferi mi? Bunu kim hayal etmez?"

"Her zaman kazanmak isteriz ve bu olağanüstü bir başarı olur. Bütün bir ülkenin tanınması bizim için önemli ve başarılı olmak istiyoruz."

"Herkes olimpiyat oyunlarında oynamayı hayal ettiğimi biliyor. Fakat henüz karar vermedim. Yine de hayatımda en az bir kez orada olmayı umuyorum."

Kylian Mbappe'nin yoğun yaz mevsimi

Bu sezon PSG ile başarılı bir performans sergileyen Mbappe için kulüp düzeyindeki mesai hafta sonunda oynanacak Brest maçıyla bitiyor. Fakat sonrasında milli takımlar ve transfer dönemi onu bekliyor.

Genç oyuncu önce, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası için Fransa'nın kampına dahil olacak. Fransa, turnuvada finale yükselirse Mbappe, 11 Temmuz'a kadar takımıyla beraber kalacak.

Fransa ise turnuvanın 'ölüm grubu'nda yer alıyor. Son Dünya Kupası şampiyonu, grup aşamasında Almanya, Portekiz ve Macaristan ile karşılaşacak.

21 Temmuz ve 7 Ağustos tarihleri arasında ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın futbol karşılaşmaları oynanacak. 22 yaşındaki Mbappe, bu turnuvada Fransa Ümit Milli Takımı ile forma giyebilme hakkına sahip. Horozlar, grup aşamasında Meksika, Güney Afrika ve Japonya ile karşılaşacak.

Ayrıca Mbappe'nin 2022 yılında PSG ile sözleşmesi sona eriyor. Bu da onu önümüzdeki yaz transferin en gözde ismi haline getiriyor. Özellikle Real Madrid'in genç oyuncuya ilgisi, sıkça Avrupa basınında yer alıyor.