Kylian Mbappe, Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, bir süredir sakatlık ile mücadele ediyor. Peki Mbappe, Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda , 1 Ekim'de ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında ile oynayacak olan PSG'de yıldız futbolcu Neymar, cezası sebebiyle sahadaki yerini alamayacak. Kylian Mbappe'nin ise sakatlık problemi söz konusu.

Ligin üçüncü haftasında 'u 4-0 mağlup eden Paris ekibinde 20 yaşındaki Fransız yıldız Mbappe, sakatlanarak maça devam edememişti. Mbappe'nin yanı sıra Edinson Cavani de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Mbappe, Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde sakatlıklara ilişkin açıklama yayınlayan PSG yönetimi, Mbappe, Cavani ve Julian Draxler'in sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaştı.

Cavani'nin kademeli olarak çalışmalara başladığı ve Draxler'in tedavisine hala devam edildiği bildirildi. Mbappe'nin ise gelecek hafta antrenmanlara başlayacağı açıklandı. Bu nedenle Mbappe'nin Real Madrid karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid maçının ardından antrenmanlara başlayacak olan Mbappe'nin Galatasaray karşısında oynayıp oynayamayacağı ise henüz belli değil. Teknik direktör Thomas Tuchel, oyuncunun hazır olup olmadığına göre son kararı verecek.