İsviçreli spor giyim devi On, futbola merakla beklenen girişini resmen başlattı ve markanın yüzü olarak Real Madrid süperstarı Kylian Mbappé ile Premier League efsanesi Thierry Henry'yi kadrosuna kattı. Henry, bu kapsamda kritik Futbol Direktörü rolüne adım attı.

Zürih merkezli marka, imza niteliğindeki CloudTec tabanları ve radikal LightSpray püskürtme saya teknolojisiyle koşu teknolojisinde yakaladığı hızlı yükselişle tanınıyor. On, yüksek performanslı İsviçre mühendisliğini modern saha kültürüyle harmanlayarak geleneksel futbol kramponu pazarında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Dünya Kupası şampiyonu Mbappé, ortaklığın merkezinde yer alıyor ve hem ana küresel marka elçisi hem de On'un ürün tasarım ekipleriyle aktif bir iş birliği yapan isim olarak öne çıkıyor.

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Mbappé, kendisini markaya çeken unsurun tamamen yeni bir şey inşa etme ve yarının oyununu şekillendirmeye yardımcı olma fırsatı olduğunu vurguladı: "Tecrübemi ve bakış açımı ortaya çıkardıklarımıza taşımak, inovasyonla mümkün olanın sınırlarını zorlamak ve her zaman futbolun neşesine sadık kalmak istiyorum. Ortak bir hayalimiz var ve bu daha sadece başlangıç."

Kurucu ve eş CEO David Allemann da bu hedefi yineledi ve futbolun aynı şeyleri yapan bir spor giyim markasına daha ihtiyaç duymadığını, aksine sahada, sokakta ve podyumda neyin mümkün olduğuna dair yeni fikirlere ve taze bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Perde arkasında ise Arsenal ve Fransa'nın simge ismi Thierry Henry, 2025'in sonlarından bu yana sessiz şekilde On'un futbol departmanının temellerini atıyordu. Yeni yöneticilik görevinde Henry, oyuncu stratejisini, sporcu ilişkilerini ve ürün yönünü doğrudan denetleyecek.

Geçtiğimiz yıl boyunca markayla yaptığı çalışmaları değerlendiren Henry, ekibin bitmek bilmeyen merakıyla detaylara verdiği öneme dikkat çekti ve oyuncu odaklı yaklaşımı vurguladı: "Oyuncuları dinlemek, neye ihtiyaç duyduklarını anlamak ve oyuna gerçekten katkı sağlayabilecek bir şey yaratmak istiyoruz. Sırada ne olduğunu şekillendirmenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

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Bu yeni departmanın merkezinde, On'un LightSpray teknolojisinin elit futbol için uyarlanması yer alıyor. Şirkete ait robotik üretim süreci, ikinci bir deri gibi oturacak şekilde tasarlanmış son derece hafif ve dikişsiz bir saya oluşturmak için kesintisiz bir filament püskürtüyor.

İsviçre milli takım oyuncusu ve Barcelona yıldızı Sydney Schertenleib de özellikle kadın futbolu için tasarlanmış ürünlerin geliştirilmesine ve test edilmesine yardımcı olmak üzere bu kadroya katıldı.

Duyuruyu kutlamak için dünyaca ünlü fotoğrafçı Juergen Teller, Mbappé, Henry ve Schertenleib'i Zürih'teki On Labs içinde görüntüledi; böylece cesur yeni kadroyu spor, inovasyon ve tasarımın tam kesişim noktasına yerleştirdi.















