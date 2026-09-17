Kylian Mbappé: "Futbol tarihinin bir parçası olmak istiyorsanız, bir gün mutlaka Real Madrid'de oynamalısınız"

Kylian Mbappé, Diario AS'a verdiği kapsamlı röportajda Real Madrid'deki ilk iki yılını değerlendirdi. Fransız yıldız, İspanya'nın başkentinde "daha fazla huzur" bulduğunu ve "farklı bir kültürü tanımak istediğini" söyledi.

Mbappé, 2024 yazında Paris Saint-Germain'den bonservissiz olarak geldi. Fransız yıldız, başta kulüp sahibi Nasser Al-Khelaïfi olmak üzere birçok kişinin büyük hayal kırıklığı yaşamasına rağmen sona eren sözleşmesini uzatmayı reddetmişti.

İspanyol ekibinde şu ana kadar 110 maçta 94 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezona da oldukça iyi başlayan Mbappé, sadece yedi maçta sekiz gol ve iki asist üretti.

Geçmişte Real Madrid'in ve dönemin yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun büyük bir hayranı olan Mbappé, elit kulübün kendisine "burada oynamanın hayalini kuran o küçük çocukla aynı hissi hâlâ verdiğini" ifade etti.

"Dünyanın en iyi kulübünde oynamayı ve dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarından sıcak bir karşılama görmeyi bekliyordum. Buraya geldiğimde zaten belli bir statüm vardı ama Real Madrid oyuncusu olduğunuzda başka bir seviyeye, daha üst bir seviyeye çıkıyorsunuz" diye konuşan Mbappé, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Futbol tarihinin bir parçası olmak istiyorsanız Real Madrid'de oynamanız gerektiğine inanıyorum" diyen golcü oyuncu, burada "daha fazla huzur bulduğunu" da belirtti. "Yeni bir kültür tanımak ve İspanyol kültürüne hızlı bir şekilde uyum sağlamak istiyordum. Elbette hâlâ biraz alışmam gerekiyor ama bunun her geçen gün daha iyiye gittiğini düşünüyorum."

"Burada kendimi mutsuz hissettiğim tek bir an bile olmadı. Sadece başlangıçta, kendime ait bir evim yokken öyleydi. Kendi yeriniz olmadığında kendinizi garip hissedersiniz. İnsan her zaman eve gitmeyi, ailesiyle birlikte olmayı ister. Kendi yerim olduktan sonra Madrid'de ve İspanya'da hep mutlu oldum."

Mbappé, kulübün, şehrin ve ülkenin beklentilerini de karşıladığını söyledi. "Evet, yüzde yüz. Beklediğimden yüzde bir bile daha az değil. Her hafta Bernabéu'da oynamak bir ayrıcalık. Taraftarlardan gelen bu kadar büyük destek... İspanya'da beklemediğim bir şey buldum. Tüm İspanya'dan destek görüyorum. Burayı gerçekten çok seviyorum."

"Ülkemi ilk kez terk ediyordum ve bu hayatımda önemli bir andı. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Bernabéu'da oynamak, efsanevi statüsü ve tarihi nedeniyle her zaman heyecan verici. Her maç yeni bir fırsat" diyen Mbappé, pazar gününe odaklanmış durumda. O gün, Metropolitano'da Atlético Madrid'e karşı her zamanki gibi hararetli geçecek derbi oynanacak.



