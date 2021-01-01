Kylian Mbappe: Fransa'da oynadığım için daha çok eleştiriliyorum

Kylian Mbappe, Fransa Ligi'nde oynadığı için Fransız basını tarafından daha çok eleştirildiğini ve bunun kendisini yorduğunu söyledi.

Transfer dedikodularında adı sık anılan Kylian Mbappe, geleceği hakkında somut açıklamalar yapmaktan kaçınıyor ama son verdiği demeçle tartışmaları alevlendirecek.

Fransa'nın deplasmanda Bosna-Hersek'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından RTL'e konuşan genç oyuncu, hem kulübü PSG ile yeni kontrat görüşmelerinden hem de Fransa'daki durumundan bahsetti.

Kylian Mbappe ne dedi?

"Eğer PSG ile görüşmelerimizde bir ilerleme olsaydı, bunu dile getirirdim. Elbette kararımı verdiğimde bu konu hakkında konuşacağım."

"Basının eleştirileri yorucu oluyor. Özellikle de ülkenizde bir kulüpte oynadığınızda ve milli takımınız için her şeyi verdiğinizde, bir süre sonra daha da yorucu oluyor."

"Yurtdışında oynayan ve buraya sadece milli takım için gelen oyuncular için durum farklı. Ben her zaman buradayım, onlar (basın) benim hakkımda çok daha fazla konuşuyorlar. Bu diğer oyuncular için farklı işliyor. Ancak PSG'ye imza attığımda bunun olacağını biliyordum."

"Elbette medyanın baskısı geleceğiniz üzerinde bir rol oynar, ancak tek faktör bu değil. En önemli şey, bulunduğunuz yerde iyi hissetmek ve her gün eğlenmektir."

Kylian Mbappe bu yaz PSG'den ayrılabilir mi?

Mbappe, 2017 yılında 145 milyon euro'luk bonservis bedeliyle PSG ile sözleşme imzaladı ve kulüp tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu oldu.

Takımıyla beraber Ligue 1'de üst üste üç şampiyonluk kazandı ve takımının Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Ayrıca 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldığı için değeri daha da arttı.

Fakat oyuncunun 2022'de sözleşmesi sona erecek. Eğer yeni bir sözleşme imzalamayı reddederse, PSG onu bonservis bedeli elde edemeden kaybedebilir.

Mbappe'nin adı en çok Real Madrid, Barcelona ve Liverpool ile anılıyor.

Kylian Mbappe bu sezon ne yaptı?

22 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübüyle 35 resmi maça çıktı ve 30 gol kaydetti. Mbappe, kalan sürede 10 gol daha kaydederse kulübündeki en golcü sezonunu geçirmiş olacak. Milli oyuncu ayrıca, Fransa Milli Takımı forması altında yedi resmi maçta görev yaptı ve iki kez ağları havalandırdı.