Fransız forvet, federasyon başkanıyla söz düellosuna girdi.

Kylian Mbappe, Fransız Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'in, PSG yıldızının İsviçre maçında kaçırdığı bir penaltı sonrası destek eksikliği nedeniyle millî takımı bırakmak istediğine dair sözlerine karşı çıktı.

Mbappe, Euro 2020'de İsviçre karşısında penaltıyı kaçırdı ve Horozlar'ın son 16'da elenmesine neden oldu.

Le Graet, kaçırılan penaltı ve sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Mbappe'nin, federasyon yeterince destek vermediği için kuruluşa kızgın olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu ise bu yakınmanın penaltı ile alakalı değil, ırkçıkık ve taciz ile alakalı olduğunu vurguladı.

Mbappe, Le Graet hakkında ne dedi?

İlk önce başkan Le Graet konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Onunla Euro 2020'den sonra görüştüm. Kaçırdığı penaltının ardından gelen eleştiriler sonrasında federasyonun onu savunmadığını hissetti.

“Ofisimde beş dakika görüştük. Kızgındı, artık Fransa takımında oynamak istemiyordu."

Ancak Mbappe, başkanı ırkçılığı görmezden gelmekle suçladı ve sosyal medya üzerinden şu yanıtı verdi:

“Ona her şeyden önce bunun penaltıyla değil, ırkçılıkla ilgili olduğunu açıkladım.

“Ancak ırkçılık olmadığını düşündü.”

Mbappe olay hakkında daha önce ne söylemişti?

PSG'nin yıldızı, turnuvanın ardından konuyla ilgili ilk olarak şu yorumu yapmıştı:

"Fransa Millî Takımı'nda oynamak için hiçbir zaman tek bir euro almadım ve her zaman millî takımım için bedavaya oynayacağım. Her şeyden önce, asla sorun olmak istemedim.

“Ancak böyle hissetmeme rağmen insanlar benim bir sorun olduğumu düşündüler. Mesajı aldım.

"Egom yüzünden kaybettiğimiz söyledi ve ben olmasaydım takımın kazanacağı dillendirildi.

"En önemli şey Fransa Millî Takım'ı ve eğer bensiz daha mutlularsa, gideceğim.

"Başkan ile görüştüm ve konuştuk. Ona şikâyet ettiğim şey, penaltı kaçırdıktan sonra 'maymun' olarak adlandırıldığımdı.

"Bu, söylediği şeyle aynı değil. Penaltıdan asla şikayet etmem. Penaltıyı kaçıran ben oldum."

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