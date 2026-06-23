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Kylian Mbappe France World Cup 2018Getty Images
Mudeet Arora

Çeviri:

Kylian Mbappé, Fransa milli takımı adına kaç gol attı? Les Bleus’un yıldızının Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası hazırlık maçlarındaki tüm gol istatistikleri

K. Mbappe
Fransa
Dünya Kupası
European Championship

Bu Fransız oyuncu, 2017’de ilk golünü attığından beri milli takımında gol üstüne gol atıyor

Kylian Mbappé, gol atma konusunda modern futbolun tartışmasız en büyük futbolcularından biridir.

Muazzam bir hız ve top kontrolüne sahip olan Paris Saint-Germain yıldızı, Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor.

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Milli takımda Mbappe, ilk golünü 2017 yılında Hollanda karşısında attı ve ardından 19 yaşında, 2018'de Hırvatistan'a karşı 65. dakikada attığı golle, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oldu ve takımının bu çok arzu edilen kupayı kazanmasına katkıda bulundu.

Peki, bu Fransız oyuncunun toplamda kaç golü var ve hangi turnuvalarda en sık fileleri havalandırdı?

Mbappé'nin Fransa formasıyla attığı toplam gol sayısı

TurnuvaMaçGoller
Dünya Kupası1616
Avrupa Şampiyonası91
Dünya Kupası elemeleri1611
Avrupa Şampiyonası elemeleri1312
UEFA Uluslar Ligi219
Uluslararası dostluk maçları2511

 

10060

Mbappe, Dünya Kupası'nda kaç gol attı?

SürümMaçGoller
2018 Dünya Kupası74
2022 Dünya Kupası78
2026 Dünya Kupası24

 

1616

Mbappé'nin Avrupa Şampiyonası rekoru

TurnuvaMaçGoller
Euro 202040
Euro 202451

 

91

Dünya Kupası elemelerinde attığı goller

SayıGoller
2018 Dünya Kupası elemeleri1
2022 Dünya Kupası elemeleri5
2026 Dünya Kupası elemeleri5

 

11

Mbappé'nin Fransa formasıyla attığı hazırlık maçı golleri

MaçGoller
2511

Mbappe'nin Fransa formasıyla attığı hat-trick'ler

MaçGollerTurnuvaTarih
Fransa 8-0 Kazakistan42022 FIFA Dünya Kupası elemeleri13 Kasım 2021
Fransa 3-3 Arjantin32022 FIFA Dünya Kupası 18 Aralık 2022
Fransa 14-0 Cebelitarık0Euro 2024 elemeleri18 Kasım 2023

Mbappé'nin en sevdiği rakipler

TakımGoller
Hollanda6
Arjantin5
Kazakistan4
Cebelitarık4
Ukrayna4
İzlanda3
Polonya3
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