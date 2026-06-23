Kylian Mbappé, Fransa milli takımı adına kaç gol attı? Les Bleus’un yıldızının Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası hazırlık maçlarındaki tüm gol istatistikleri

Kylian Mbappé, gol atma konusunda modern futbolun tartışmasız en büyük futbolcularından biridir.
Muazzam bir hız ve top kontrolüne sahip olan Paris Saint-Germain yıldızı, Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor.
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Milli takımda Mbappe, ilk golünü 2017 yılında Hollanda karşısında attı ve ardından 19 yaşında, 2018'de Hırvatistan'a karşı 65. dakikada attığı golle, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oldu ve takımının bu çok arzu edilen kupayı kazanmasına katkıda bulundu.
Peki, bu Fransız oyuncunun toplamda kaç golü var ve hangi turnuvalarda en sık fileleri havalandırdı?
Mbappé'nin Fransa formasıyla attığı toplam gol sayısı
|Turnuva
|Maç
|Goller
|Dünya Kupası
|16
|16
|Avrupa Şampiyonası
|9
|1
|Dünya Kupası elemeleri
|16
|11
|Avrupa Şampiyonası elemeleri
|13
|12
|UEFA Uluslar Ligi
|21
|9
|Uluslararası dostluk maçları
|25
|11
|100
|60
Mbappe, Dünya Kupası'nda kaç gol attı?
|Sürüm
|Maç
|Goller
|2018 Dünya Kupası
|7
|4
|2022 Dünya Kupası
|7
|8
|2026 Dünya Kupası
|2
|4
|16
|16
Mbappé'nin Avrupa Şampiyonası rekoru
|Turnuva
|Maç
|Goller
|Euro 2020
|4
|0
|Euro 2024
|5
|1
|9
|1
Dünya Kupası elemelerinde attığı goller
|Sayı
|Goller
|2018 Dünya Kupası elemeleri
|1
|2022 Dünya Kupası elemeleri
|5
|2026 Dünya Kupası elemeleri
|5
|11
Mbappé'nin Fransa formasıyla attığı hazırlık maçı golleri
|Maç
|Goller
|25
|11
Mbappe'nin Fransa formasıyla attığı hat-trick'ler
|Maç
|Goller
|Turnuva
|Tarih
|Fransa 8-0 Kazakistan
|4
|2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri
|13 Kasım 2021
|Fransa 3-3 Arjantin
|3
|2022 FIFA Dünya Kupası
|18 Aralık 2022
|Fransa 14-0 Cebelitarık
|0
|Euro 2024 elemeleri
|18 Kasım 2023
Mbappé'nin en sevdiği rakipler
|Takım
|Goller
|Hollanda
|6
|Arjantin
|5
|Kazakistan
|4
|Cebelitarık
|4
|Ukrayna
|4
|İzlanda
|3
|Polonya
|3