Kylian Mbappé, Fransa milli takımı adına kaç gol attı? Les Bleus’un yıldızının Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası hazırlık maçlarındaki tüm gol istatistikleri

Kylian Mbappé, gol atma konusunda modern futbolun tartışmasız en büyük futbolcularından biridir.

Muazzam bir hız ve top kontrolüne sahip olan Paris Saint-Germain yıldızı, Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor.

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Milli takımda Mbappe, ilk golünü 2017 yılında Hollanda karşısında attı ve ardından 19 yaşında, 2018'de Hırvatistan'a karşı 65. dakikada attığı golle, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oldu ve takımının bu çok arzu edilen kupayı kazanmasına katkıda bulundu.

Peki, bu Fransız oyuncunun toplamda kaç golü var ve hangi turnuvalarda en sık fileleri havalandırdı?

Mbappé'nin Fransa formasıyla attığı toplam gol sayısı

Turnuva Maç Goller Dünya Kupası 16 16 Avrupa Şampiyonası 9 1 Dünya Kupası elemeleri 16 11 Avrupa Şampiyonası elemeleri 13 12 UEFA Uluslar Ligi 21 9 Uluslararası dostluk maçları 25 11 100 60

Mbappe, Dünya Kupası'nda kaç gol attı?

Sürüm Maç Goller 2018 Dünya Kupası 7 4 2022 Dünya Kupası 7 8 2026 Dünya Kupası 2 4 16 16

Mbappé'nin Avrupa Şampiyonası rekoru

Turnuva Maç Goller Euro 2020 4 0 Euro 2024 5 1 9 1

Dünya Kupası elemelerinde attığı goller

Sayı Goller 2018 Dünya Kupası elemeleri 1 2022 Dünya Kupası elemeleri 5 2026 Dünya Kupası elemeleri 5 11

Mbappé'nin Fransa formasıyla attığı hazırlık maçı golleri

Maç Goller 25 11

Mbappe'nin Fransa formasıyla attığı hat-trick'ler

Maç Goller Turnuva Tarih Fransa 8-0 Kazakistan 4 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri 13 Kasım 2021 Fransa 3-3 Arjantin 3 2022 FIFA Dünya Kupası 18 Aralık 2022 Fransa 14-0 Cebelitarık 0 Euro 2024 elemeleri 18 Kasım 2023

Mbappé'nin en sevdiği rakipler