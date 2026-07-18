Didier Deschamps, Cumartesi günü Fransa milli takımının başında son kez sahaya çıkacak. İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası bronz madalya maçı (Hollanda saatiyle 23.00) başlamadan birkaç saat önce, Kylian Mbappé, 2012’den beri takımın başında olan milli takım teknik direktörüne güzel bir saygı duruşunda bulundu.

Mbappé ve Deschamps birlikte büyük başarılara imza attılar. Elbette 2018’deki dünya şampiyonluğunun yanı sıra, Fransa dört yıl sonra finale, bu yılki turnuvada ise yarı finale yükseldi.

Mbappé, Deschamps yönetiminde tam anlamıyla bir Dünya Kupası efsanesine dönüştü. Forvet, sadece bu Dünya Kupası’nda sekiz gol attı ve tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde, kendisinden on iki yaş büyük Lionel Messi’nin bir gol gerisinde yer alıyor (21’e karşı 20).

27 yaşındaki Mbappé, “Bugün senin son dansın” diye yazıyor. “Bize o kadar çok şey verdin. Sana daha iyi bir son sunmalıydık, ama bu konuda yetersiz kaldık.”

"On dört yıl boyunca başardıkların için kelimeler bulmak çok zor. Bu takımın yeniden canlanmasında kilit bir figür oldun. İnsanlar senin büyüklüğünü her zaman takdir edemedi, ama zaman ve tarih bunu yapacak…"

"Yıllar boyunca en büyük sahnede ülkemi temsil etme fırsatını ve imkânını bana verdiğin için teşekkür ederim. Ülkemizin en büyük efsanelerinden birinin yanında yer alabilmiş olmaktan kendimi ayrıcalıklı hissediyorum ve birlikte yaşadığımız ve başardığımız her şeyden sadece harika anılarla ayrılıyorum."

"Yeni maceranda sana en iyisini diliyorum ve bizim için çok büyük anlam ifade eden bu forma için yaptığın her şey için bir kez daha teşekkür ederim," dedi Mbappé. Les Bleus’un kaptanı, İngiltere karşısında Deschamps yönetimindeki 106. ve son milli maçına çıkacak; Deschamps, forvetinin attığı golleri 64 kez kutlama fırsatı bulmuştu.

Deschamps, Mario Zagallo (Brezilya) ve Franz Beckenbauer (Almanya) ile birlikte, hem oyuncu hem de milli takım teknik direktörü olarak dünya şampiyonu olan son derece seçkin bir gruba dahil. Deschamps ayrıca, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Fransız kulübü olan efsanevi Olympique Marsilya’nın önemli bir parçasıydı.

2000 yılında Deschamps, De Kuip Stadyumu’nda Hollanda’nın baş belası İtalya’yı mağlup ederek Fransa ile Avrupa Şampiyonası’nı da kazandı. Kaptan olarak Deschamps, tıpkı iki yıl önce kendi ülkesinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası’nda olduğu gibi, kupayı havaya kaldıran ilk kişi oldu.