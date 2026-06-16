Kylian Mbappé, FIFA'nın kırmızı kart kararı üzerine Didier Deschamps tarafından cezalandırıldı

Kylian Mbappé, Pazartesi günü Fransa'nın basın toplantısına katılmayarak dikkatleri üzerine çekti. Les Bleus'un kaptanı, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın verdiği yasak nedeniyle toplantıya katılmamış.

Maçtan önceki gün düzenlenen basın toplantılarında, kaptanın milli takım teknik direktörünün yanında gazetecilerin sorularını yanıtlaması gelenekseldir, ancak bu zorunlu değildir.

L'Équipe'e göre, Mbappé'nin milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın yanında yer alıp Senegal ile oynanacak maçla ilgili soruları yanıtlaması planlanmıştı.

Basın toplantısı, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki MetLife Stadyumu'nda yapıldı. Bu stadyum, Fransa'nın konakladığı New York Red Bulls'un antrenman tesisine arabayla yaklaşık yirmi dakikalık mesafede bulunuyor.

Ancak Deschamps, yıldız oyuncusu Mbappé'yi sadece bir basın toplantısı için yormak istemedi ve bunun üzerine Fransız Futbol Federasyonu (FFF) aracılığıyla FIFA'ya, basın toplantısının New York Red Bulls'un antrenman tesislerinde yapılmasını talep etti.

Ancak FIFA bunu reddetti ve Deschamps, Mbappé'nin MetLife Stadyumu'na gitmesini yasaklamaya karar verdi. Sonunda N'Golo Kanté, milli takım teknik direktörünün yanında basının sorularını yanıtlamak üzere görevlendirildi.

Fransa, Dünya Kupası'na Salı günü saat 21.00'de (Hollanda saati) Senegal ile oynayacağı maçla başlayacak. 22 Haziran'da şampiyonluk adayı Irak ile karşılaşacak ve dört gün sonra Erling Haaland'ın forma giydiği Norveç ile oynayacak.



