Kylian Mbappe'den PSG'deki takım arkadaşlarına eleştiri: "Birbirimize daha fazla saygı göstermeliyiz"
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendikten sonra sarsılan ve Ligue 1'de oynadığı Monaco karşılaşmasını 3-0 kaybeden PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe takım arkadaşlarını üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mbappe, takımdaki herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
Ne söylendi?
Monaco maçının son düdüğünün ardından Amazon Prime Video'ya konuşan Mbappe, takım arkadaşlarının daha profesyonel olması gerektiğini belirtti:
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"Monaco Avrupa'ya gitmek için oynayan harika bir takım. Maç boyunca çok kararlıydılar ve oyun planlarını sahaya yansıttılar.
"Umarım Avrupa'ya gitmeyi başarırlar. Bizim için ise hedef 10. lig şampiyonluğu ve gerisinin bir önemi yok. 8-0 ya da 9-0 bile kazansak insanlar Şampiyonlar Ligi'nde elenmemizi düşünmeye devam edecek. Her şeye rağmen profesyonel kalmalı ve birbirimize saygı göstermeliyiz.
"Taraftarlarımız ve ailelerimiz için yapmamız gereken bu. Yaptığımız işe biraz olsun saygı duyuyorsak, kendimize saygı göstermemiz gerekiyor.
Açık ara en skorer
Bu sezon attığı 26 golle PSG'nin çift haneli gol sayısına ulaşan tek oyuncusu olan Mbappe, attığı gollerin yanı sıra 14 de asist yapmıştı.
Takımından gelen yeni sözleşme tekliflerini şu ana dek kabul etmeyen 23 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olacağı iddiaları her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.