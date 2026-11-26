Barcelona forveti Anthony Gordon, Azerbaycan'daki rekor kıran performansının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. İngiltere millî takım oyuncusu, takımını Sabah karşısında farklı bir galibiyete taşırken Avrupa'nın yıldızlarının öne çıkmaya çalıştığı gecede fark yaratan isim oldu.

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Bakü'de gecenin yıldızı Gordon

Gordon, Sabah karşısındaki etkileyici performansının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülünü kazandı. İngiliz hücumcu, lig aşamasının beşinci haftasında Barcelona'nın 4-1'lik galibiyetinde başrolü oynadı ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda iki gol attı.

Gordon'ın 31. ve 51. dakikalardaki net vuruşları Barcelona'nın üstünlüğünü pekiştirdi. Takımın Azerbaycan'daki farklı galibiyetine Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus da golleriyle katkı verdi.

Eski Newcastle oyuncusu, Barcelona formasıyla çıktığı ilk Avrupa sezonunda önemli bir etki yarattı ve kıta sahnesindeki beş maçta üç gole ulaştı. Bakü'deki iki golü, son olarak ekim ayında fileleri havalandıran kanat oyuncusunun bir aylık gol hasretini de bitirdi.

Gordon, yoğun presi ve bitiriciliğiyle sol kanatta ilk 11'deki yerini sağlamlaştırarak kulübün yaz transfer döneminde kendisine yaptığı büyük yatırımın karşılığını verdi.

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Mbappe'yi ve diğer yıldızları geride bıraktı

Futbolun en büyük isimlerinden bazılarının yer aldığı taraftar oylamasında Gordon, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin önünde tamamladı. Mbappe, Madrid'in PSV'yi 5-1 yendiği maçta iki gol atsa da son sıralamada Barcelona oyuncusunu geçemedi.

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Diğer dikkat çekici adaylar arasında Lens karşısında etkili oynayan RB Leipzig kanat oyuncusu Antonio Nusa ile bu hafta iki gol atan Betis forveti Cucho Hernandez de vardı. Resmî Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesapları, Gordon'ın ilk sırada yer aldığını duyurdu.

Maçın kazanılmasında belirleyici olan performansının ardından konuşan 23 yaşındaki oyuncu, bol gollü karşılaşmada takımının hücumdan vazgeçmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "3-0 öndeyken bile hücum etmeyi bırakmadık. Gol atmaya çalışmayı sürdürdük. Bu bizim tarzımız ve bence çok önemli" dedi. Forvet, bireysel başarısına rağmen kendisini de eleştirerek şunları ekledi: "Bu gece bir hat-trick daha yapmalıydım ama sol ayağımla o fırsatı harcadım."

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Rekorları yeniden yazdı

Gordon'ın Bakü'deki performansı ona yalnızca bireysel bir ödül kazandırmadı, adını turnuva tarihine de yazdırdı. Attığı iki golle, bir takvim yılında aynı ülkede deplasmanda altı gol atan Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk oyuncu oldu.

Bu başarıyla, kariyerlerinin zirve dönemlerinde belirli yabancı ülkelerde beşer gol atan Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın paylaştığı rekoru kırdı .

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Forvetin Azerbaycan'daki başarısı kariyerinde tekrar eden bir hâl almaya başlayınca geleceği hakkında da şakalaştı. Galibiyetin ardından gazetecilere konuşan Gordon , "Belki de hayatımın bir döneminde buraya taşınmalıyım! Burada çok başarılı oldum ve evet, bugün harika bir maçtı" dedi.

İlk 23 Şampiyonlar Ligi maçında 13 gol atan Gordon, şimdi Harry Kane'in belirlediği İngiliz oyuncu rekorunu kovalıyor. Barcelona, ligde Deportivo ile oynayacağı maça ve aralık ayında Manchester City ile yapacağı büyük karşılaşmaya hazırlanırken yeni yıldızının en büyük sahnede özgüvenle oynadığı açık.