Fransa Futbol Federasyonu FFF, soruşturma kapsamında derhal davaya sivil taraf olarak katıldı. 2004’te polis memuru olarak göreve başlayan ve milli oyuncuların kısaca "Momo" diye seslendiği Sanhadji’yi ağır hukuki sonuçlar bekliyor: 16 Eylül’de çalıntı kamu fonlarını kabul etme, aktif ve pasif rüşvet, nüfuz kullanma, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı bağlamında kara para aklama suçlamalarıyla hakkında resmî iddianame düzenlendi.

Masumiyet karinesi uygulanırken mahkeme, hakkında 80 bin euro kefalet, mevcut ve eski oyuncular, antrenörler ve yöneticilerle temas yasağı ile spor alanında meslek yasağı kararı verdi. Ayrıca Clairefontaine antrenman merkezi, Stade de France ve Parc des Princes’e yapacağı ziyaretler de artık izin şartına bağlandı.

Paris Savcılığının başlattığı soruşturmanın fitilini, devlet mali soruşturma birimi "Tracfin"in 2024 yazındaki bildirimleri ateşledi. Yargı, milli oyuncuların yaptığı ödemelerin düzenli bağış olarak mı değerlendirilmesi gerektiğini, yoksa özel güvenlik hizmetleri için gizlenmiş bir ücretlendirme mi olduğunu inceliyor.

Mbappe, güvenlik şefine toplam 180 bin 300 euro verdi. Bunun 60 bin 300 euroluk kısmı, süper yıldızın primlerini güvenlik ekibine dağıtmasının ardından Haziran 2023’te verilen Dünya Kupası bonusuna aitti. Diğer üç görevli ise kişi başı 30 bin euro aldı.

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Mali skandal: Kylian Mbappe hakkında da bir iddianame var mı?

Mbappe’nin annesi ve menajeri Fayza Lamari üzerinden Sanhadji’ye ev alımı için kredi olarak 120 bin euro daha aktarıldı. Mbappe’nin çevresi, bu tutarların herhangi bir karşılık olmaksızın yapılan işe bir takdir göstergesi olarak düşünüldüğünü vurguladı. Real Madrid’in forveti hakkında herhangi bir iddianame bulunmuyor. Ancak Temmuz 2023’te Kamerun’a yapılan bir seyahat de dahil olmak üzere özel gezilerle birlikte şüphe güçlendi.

Sanhadji, yirmi yılı aşkın süre boyunca Equipe Tricolore çevresinde merkezi muhatap olarak görev yaptı. Etkisi, takımın ve Zinedine Zidane’ın onu 2026 Dünya Kupası için teknik ekipte tutma taleplerine kadar uzandı.

Mbappe dışında, yaklaşık 15 mevcut ve eski milli oyuncudan 2020 ile 2024 arasında gelen para akışı, tatil ödemeleri ve ayni menfaatler hariç 300 bin euronun üzerine çıktı. Bunlar arasında Raphael Varane, Sabri Lamouchi ve Laurent Blanc’tan kişi başı 20 bin euro, Yann M'Vila’dan 15 bin euro ve Matteo Guendouzi’den 7 bin 500 euro yer aldı. Sanhadji, 25 Ekim 2024’te Guendouzi’ye gönderdiği bir mesajda, "Bu mesele gün yüzüne çıkarsa benim için her şey biter" ifadelerini kullandı.

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Fransa Milli Takımı’nın güvenlik şefi grup fotoğrafına bile dahil oldu

Federasyon ve polis, olaylara kademeli olarak tepki verdi. Genel Müfettişlik soruşturmasının ardından Ulusal Polis Müdürlüğü, bildirilmeyen Mbappe çeki nedeniyle 19 Aralık 2025’te Sanhadji’nin erken emekliliğine karar verdi.

Buna rağmen federasyon, Temmuz 2026’ya kadar sözleşmeyle onu doğrudan yeniden görevlendirdi ve böylece Dünya Kupası’na giden kadroya eşlik etti. 2 Haziran’da Sanhadji, Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un ziyareti sırasında Mbappe’nin girişimiyle resmî grup fotoğrafına da katıldı.