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Michael Olise şu sıralar Fransa Milli Takımı'nın kampında ve görünüşe göre Bayern Münih'in bakış açısına göre burada kötü bir etki altında.

Zira L'Equipe'in haberine göre Kylian Mbappe ve Ibrahima Konate, rekor şampiyonun yıldız oyuncusunu Real Madrid'e transfer olmaya ikna etmek için adeta "işlemeye" çalışıyor.

Mbappe'nin geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası sırasında da Olise'yi Real Madrid'e gitmeye ikna etmek için yoğun çaba gösterdiği öne sürülmüştü. Bunu o dönemde Sport Bild bildirmişti. Habere göre Mbappe, Madrid'e transfer fikrini Olise için olabildiğince cazip hâle getirmek amacıyla Bayern Münih'in hücum oyuncusuyla yakın temas kurmaya çalışmıştı.

Real Madrid'in süper yıldızı, Olise'ye kulübün kendisine kesinlikle ihtiyacı olduğunu söylemiş ve ikilinin Real Madrid formasıyla ne kadar iyi bir uyum yakalayabileceğini anlatmıştı. Ayrıca 27 yaşındaki oyuncu, milli takımdan arkadaşına İspanya'nın başkentinde yaşamayı cazip göstermiş; şehri ve yaşam koşullarını övmüştü. Mbappe'nin, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e Olise'den "olumlu sinyaller" aldığını bile söylediği iddia edildi.

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Real Madrid'e transfer mi? Bayern Münih, Olise'nin satılık olmadığını açıkladı

Mbappe ile Olise'nin Fransa Milli Takımı'nda mükemmel bir uyum yakaladığı Dünya Kupası sırasında, Olise'nin Perez'in en çok istediği transfer olduğuna dair söylentiler ortaya çıktı. Perez daha önce başkanlık seçim kampanyası kapsamında "Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süper yıldız" için 150 milyon euroluk çarpıcı bir teklif sunmayı planladığını açıklamıştı: "Salı günü büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne, Madrid tarihinin en büyük transferi olacak bir oyuncu için önemli bir teklif sunacağım. En az 150 milyon euro" demişti Perez.

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Birbiriyle örtüşen medya haberlerine göre adı verilmeyen oyuncu gerçekten de Olise'ydi. Ancak Bayern Münih'te sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Başkan Herbert Hainer ve denetim kurulunun güçlü üyeleri Uli Hoeneß ile Karl-Heinz Rummenigge, Olise'nin satılık olmadığını hep bir ağızdan ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıkladı. Bu tutum, 200 milyon euronun üzerindeki bir teklif için bile geçerliydi.

Bu nedenle Mundo Deportivo ve daha sonra The Athletic, Real Madrid'in yıldız oyuncunun olası transferini kulüp içinde "neredeyse imkânsız" olarak değerlendirdiğini bildirdi. Buna rağmen transfer söylentileri bir noktada öylesine yoğunlaştı ki Real Madrid konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı ve "söz konusu futbolcuyla, temsilcileriyle veya çevresindeki kişilerle doğrudan ya da dolaylı hiçbir temas kurulmadığını" belirtti.

Getty Images

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Olise, Real Madrid'e transfer olma isteğini itiraf etti mi? Son durum ne?

Ancak tartışmalar dinmedi. Genellikle çok iyi bilgi alan Fransız spor gazetesi L'Equipe'in, Olise'nin henüz devam eden Dünya Kupası sırasında takım arkadaşlarına Real Madrid'e transfer olma isteğini itiraf ettiği yönündeki haberi daha sonra yayıldı.

Sky ise kısa süre sonra bu haberi yalanlayarak sol ayaklı oyuncunun Alman rekor şampiyonundan ayrılmayı planlamadığını belirtti. Bu bilginin Olise'nin menajeri tarafından Bayern Münih yöneticilerine de iletildiği aktarıldı. Menajerin kelimesi kelimesine şöyle dediği öne sürüldü: "Endişelenmeyin, kalıyoruz."

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Olise'nin ayrılması yerine, Bayern Münih'te kendisi için yeni bir sözleşme hazırlanması yönündeki çalışmalar şu anda perde arkasında hızlandırılıyor. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi hâlihazırda 2029'a kadar sürse de bunun 2032'ye kadar uzatılması hedefleniyor. Yöneticiler, yüksek bir maaş artışı ve serbest kalma maddesiyle bunu Olise için cazip kılmak istiyor.

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Michael Olise, Harry Kane'i geride bırakarak Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu mu olacak?

Olise'nin şu anda yıllık brüt 14 milyon euro kazandığı söyleniyor. Sky son olarak, sözleşme uzatılması hâlinde Olise'nin kulübün en çok kazanan oyuncusu yapılmak istendiğini bildirdi. Bu unvan şu anda Harry Kane'e ait. The Athletic'e göre Kane, geçen hafta kesinleşen sözleşme uzatmasının ardından Avrupa'nın en çok kazanan profesyonel futbolcusu oldu. Buna şüpheyle yaklaşmak için nedenler olsa da Kane'in artık yılda 30 milyon euroya yakın kazanıyor olması ihtimal dışı değil.

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Eberl, Olise'nin uzun vadeli geleceği hakkında son olarak "Ne istediğimiz açıkça belli" demiş ve eklemişti: "Michael ile uzun süre, 2029'un ötesinde de çalışmaya devam etmek istiyoruz. Tercihimiz sözleşmesini uzatmak." Ancak Eberl, ekim ortasında henüz "hiçbir" görüşme yapılmadığını da belirtmişti. CEO Jan-Christian Dreesen ise kasım başında "Zamanı geldiğinde bunu konuşacağız" demişti.

Onursal başkan ve kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß ise acele etmek için hiçbir neden görmüyor. Birkaç hafta önce Welt am Sonntag'a konuşan Hoeneß, "Şu anda bunu düşünmüyoruz. Sezon içinde onunla sözleşmesini uzatmak isteyip istemediğini konuşacağız. O zaman henüz istemezse 2029'da ne olacağını bekleyip görürüz. Bu konuda hiç endişeli değilim" dedi.

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Michael Olise: Bayern Münih istatistikleri

Sezon Maç Gol Asist 2026/27 15 12 7 2025/26 52 22 31 2024/25 55 20 23