Kylian Mbappe: Başarılı olmak için transfer yapmalıyız

Fransa Milli Takımı ve PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe, takımının başarısı için yeni transferler yapması gerektiğini söyledi.

forması giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi finali ve transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mbappe, Telefoot'a verdiği demeçte Şampiyonlar Ligi finalinde 'e kaybetmeleri üzerine, "Daha önce finalde kaybetmesine rağmen kupayı kazanan başka takımlar var. Hazmetmek zorundayız. Üzücü ve zor bir durum ancak bu bizim hayatımız. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. PSG bu finalle tecrübe edindi. Daha önce sadece çeyrek finale gelebilmiştik. Şimdi ise bu engeli aştık" şeklinde konuştu.

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Fransız futbolcu, PSG'nin başarılı olabilmesi için kadroya yeni transferler yapması gerektiğini de vurgularken, "Başarılı olmak için transfer yapmamız gerekiyor. Umarım kadromuz yeni isimlerle daha da güçlenir" ifadelerini kullandı.

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Paris Saint-Germain, 'de yeni sezonu 10 Eylül Perşembe günü Lens deplasmanıyla açacak.