Kylian Mbappe: Bana Bayern Münih'e gitmem gerektiğini söyledi

Fransız golcü, Bayern Münih'ten Lucas Hernandez'in kendisini Bundesliga devine davet ettiğini açıkladı.

Yaz transfer döneminde ismi sıkça Real Madrid ile anılan Mbappe, Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşmaya varmadı.

22 yaşındaki oyuncu, Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Hernandez'in onu farklı bir yol seçmeye ikna etmeye çalıştığını söylüyor.

Ne söylendi?

SportBild'e konuşan Mbappe, Bayern'e hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Lucas Hernandez, Bayern Münih'e gelmem gerektiğini söyledi.

"Bayern dünyanın en iyi beş kulübünden biri. Her yıl kadrodaki kaliteyi korumayı başardıkları için onları tebrik etmek yeterli. Sadece ne yaptıklarını biliyorlar.

"Şimdi Jerome Boateng ve David Alaba ayrıldı, ancak mükemmel bir savunmacı olan Dayot Upamecano geldi. Onları harika bir kulüp yapan net bir konseptleri var.

"Ve evet, orada oynadığında her şampiyonluğun favorisisin. Bu yüzden gelecekte bir kupa kazanmak istiyorsam Bayern'e karşı kazanmam gerekecek."

Sözleşme konusuna da değinen Fransız golcü, şu yorumu yaptı:

"Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ama şu anda çok mutluyum."

Mbappe neden bu kadar çok talep görüyor?

Mbappe'nin değeri 2015'te Monaco'da bir genç olarak sahneye çıktığından beri hızla yükseldi ve PSG onu iki yıl sonra 180 milyon euro'luk bir anlaşmayla kaptı.

Monaco'nun 17 yıl aradan sonra ilk Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi yarı finallerine ulaşmasına yardımcı oldu, ancak Neymar ve Angel Di Maria gibi süper yıldızlarla birlikte oynarken Parc des Princes'te daha da yüksek seviyelere çıktı.

Mbappe, bugüne kadar çıktığı 171 maçta PSG'ye 132 gol ve 61 asistle katkıda bulundu, 10 kupa kazanılmasına ve Avrupa kupalarında ilk kez final oynamalarına yardımcı oldu.

Kulüp, Dünya Kupası şampiyonu golcüsünü elinde tutmak istediğini açıkça belirtti. Ancak Bayern ve Real gibi takımlar, piyasa yeniden açıldığında kazançlı teklifler sunarsa, kararlılıkları test edilebilir.

Mbappe'den Neymar yorumu

Mbappe, PSG'den takım arkadaşı Neymar'ı savunmaya geçti ve onun son yıllarda kendisini sık sık abartılı şekilde yere attığına yönelik yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyledi.

"O benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Onun tavrından rahatsız olan birçok insan var. Belki de Dünya Kupası'ndaki birkaç pozisyon yüzündendir.

"Ama sizi temin ederim, o gerçekten iyi bir adam. Birçoğunun kafasında onunla ilgili olan imaj doğru değil! İnsanların onu yargılamak için onu daha iyi tanımaları gerektiğini düşünüyorum.

"Aslında her zaman şaka yapıyoruz. Birbirimizi her zaman motive edebilir ve moralimizi yüksek tutabilirsek bu ikimiz için de iyi."

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