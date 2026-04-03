Kylian Mbappé, 2018 Dünya Kupası'nda nasıl iki kez Pelé'nin izinden gitti

Kylian Mbappé, 2018 Dünya Kupası'nda kişisel çıkışını gerçekleştirdiğinde henüz on dokuz yaşındaydı. Fransız rekorlarını kırdı, Pelé döneminden beri görülmemiş başarıları tekrarladı ve Fransa'yı, büyük bir şeyin başlangıcı gibi hissettiren bir dünya şampiyonluğuna taşıdı. Icons bölümünde, hayatını değiştiren gollere, Lionel Messi'yi geride bıraktığı geceye ve statüsünü pekiştiren finale geri dönüp bakıyoruz.

"Futbolda sadece geçip giden biri olmak istemiyorum." Kylian Mbappé'nin 2018 Dünya Kupası finalinin hemen ardından söylediği bu sözler, yaşına göre oldukça olgun geliyordu. Geriye dönüp bakıldığında, endişelenecek hiçbir şeyi yoktu. On dokuz yaşında, Fransa'yı dünya şampiyonluğuna taşımıştı — bu süreçte tüm zamanların en büyük oyuncularından birinin başarısını iki kez eşitledi — ve o günden beri spot ışıklarından hiç kaybolmadı.

Mbappé, teknik direktör Didier Deschamps'ın Fransız milli takımının yeni yüzü olarak Rusya'ya geldiğinde zaten tanınmış bir isimdi. AS Monaco'da çıkışını yaptıktan sonra, çoktan geleceğin süper yıldızı olarak görülüyordu. Bir yıl önce, gençlik kulübü Paris Saint-Germain'e gitmişti; önce kiralık olarak, ardından tam 180 milyon avroluk bir transferle. Böylece 19 yaşında, tarihin en pahalı ikinci futbolcusu olmak üzereydi.

Bu yatırımı hemen geri ödemeye başladı: Paris'teki ilk sezonunda 38 golün parçası oldu. Yine de, kısmen Fransız liginde oynaması nedeniyle, bu başarı uluslararası sahnede pek dikkat çekmedi.

Daha sonra bir genç olarak Dünya Kupası'nda sergilediği performans, 1958'de Pelé'den bu yana görülmemiş bir şeydi. Brezilyalı efsanenin izinden defalarca gitti. İşte bu yüzden Dünya Kupası bu kadar özel: Dört yılda bir, birisi en büyük sahnede, canlı olarak kendini dünyaya tanıtma fırsatı yakalıyor. 2018'de bu kişi şüphesiz Mbappé'ydi.

Turnuva, en üst düzeyde geçecek bir kariyerin prologu oldu. Mbappé, herkesin öngördüğü süperstar haline geldi – hem kulüpte hem de milli takımda – ve kesinlikle futbol dünyasında sadece “geçici bir isim” olarak kalmadı.

Her şey basit bir golle başladı

Fransa, Paul Pogba, N’Golo Kanté ve Raphaël Varane gibi yıldızlardan oluşan kadrosuna rağmen, Rusya’daki Dünya Kupası’na aslında zorlu bir başlangıç yaptı. Avustralya ile oynanan açılış maçında kazanmak için bir penaltı ve talihsiz bir kendi kalesine gol gerekti ve Peru karşısında da işler pek yolunda gitmedi.

Ancak Mbappé pes etmedi. Fransa'yı son 16 turuna taşıdı, ancak Dünya Kupası'ndaki ilk golü, muhtemelen aklınıza hemen gelmeyecek türden bir gol. Bunun nedeni, belki de kariyerindeki en basit gol olmasıydı. Olivier Giroud'un yön değiştiren şutu Peru kalecisinin üzerinden sektiğinde, genç oyuncu bir metreden daha kısa mesafeden topu ağlara göndermekle yetindi. O anda, Dünya Kupası tarihinin en genç Fransız golcüsü oldu.

Grup aşamasının son maçında, kadrosunda büyük değişiklikler yapılan Fransa, Danimarka ile golsüz berabere kaldı. Bu nedenle turnuvanın başlangıcı biraz vasat görünüyordu, ancak Mbappé'nin golü sayesinde Fransa, grup birincisi olarak eleme turuna katılmayı garantilemişti.

Bir efsaneyi aşmak ve bir diğerine yetişmek

30 Haziran 2018, dünyanın onu gerçekten anlamaya başladığı gün. Grup aşamasında Mbappé'yi henüz ciddiye almayanlar, çeyrek finalden sonra artık onu görmezden gelemezdi. Kylian Mbappé ile Lionel Messi karşı karşıya geldi ve bu maç, klasik bir Dünya Kupası maçı haline geldi. Arjantin, grubunu ikinci sırada tamamladı ve Kazan'da Fransa ile karşılaştı, bu da hemen rüya gibi bir eşleşme yarattı.

Sonradan anlaşıldı ki bu, Mbappé'nin kesin olarak patlama yaptığı maçtı. Hızı, gücü ve ölümcül bitiriciliğiyle yeni nesil süper yıldızların ortaya çıktığını gösterdi. Maçın henüz 11. dakikasında skoru açtı. Messi'nin topu kaybettiği anda, Mbappé kendi yarı sahasının derinliklerinde topu kaptı. Ardından muhteşem bir sahne yaşandı: Neredeyse tüm Arjantin takımını geride bırakarak sprint attı, ceza sahasına girdi ve sonunda onu yakalayamayan Marcos Rojo tarafından düşürüldü.

Antoine Griezmann penaltıyı gole çevirdi, ancak maçın gidişatı tamamen belirsizliğini korudu. 60. dakikada, Ángel Di María ve Benjamin Pavard’ın muhteşem uzak mesafeli şutlarıyla iki takım da skoru yeniden eşitledi; hatta Messi’nin yönü değişen bir şutu Arjantin’i kısa süreliğine öne geçirdi.

Ardından Mbappé maçı tamamen ele geçirdi. 64. dakikada kalabalık ceza sahasında topu kontrol etti, boşluk yarattı ve sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Top kaleci Franco Armani'nin altından geçerek ağlara gitti: 3-2 Fransa lehine. Arjantinli taraftarlar henüz şoktan kurtulamamışken, bir sonraki darbe geldi. Akıcı bir hücumun ardından Olivier Giroud, koşuya çıkan genç oyuncuya ince bir pas attı ve o da tek vuruşta köşeye gönderdi. Saha kenarında kaos ve futbol tarihinde yeni bir sayfa açıldı.

Sergio Agüero daha sonra Arjantin adına bir gol daha atsa da maçın kaderi belliydi. Mbappé sadece Messi'yi devre dışı bırakmakla kalmamış, başka bir efsanenin rekoruna da ulaşmıştı: 1958'de 17 yaşındaki Pelé'den bu yana Dünya Kupası'nın eleme maçlarında iki gol atan ilk genç oyuncu olmuştu. Altmış yıl sonra bu başarı nihayet yeniden elde edilmişti.

'Pelé başka bir kategoride'

Bu başarı, Mbappé'ye artık hayatta olmayan Brezilyalı efsanenin kendisinden övgü kazandırdı. Pelé, Twitter'da bir mesaj paylaştı: “Tebrikler, @KMbappe. Bu kadar genç yaşta iki Dünya Kupası golü atmak seni çok özel bir gruba sokuyor! Brezilya maçı hariç, sonraki maçlarında başarılar!”

Mbappé bu başarıyla son derece seçkin bir gruba katılmış olsa da, Fransa'yı çeyrek finale taşıdıktan sonra dikkat çekici bir şekilde mütevazı kaldı. Bu, genç yaşına pek uymayan bir davranış.

“Pelé’den sonra ikinci sırada yer almak elbette onur verici, ama bunu doğru bir perspektiften değerlendirmeliyiz: Pelé bambaşka bir kategoride,” dedi. “Yine de bu isimlerin arasında yer almak ve eleme maçlarında gol atmak güzel bir şey. Ben henüz gencim; Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazandığı yıl olan 1998’de doğdum. O bizim tek dünya şampiyonluğumuzdu, ama şimdi yeteneklerimizi gösterme şansımız var. Parlamak için buradan daha iyi bir yer yok. Tüm üst düzey oyuncular burada, burası var olan en büyük sahne.”

Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps de bu görüşe katılarak, herkesin Mbappé’nin gelişiminde atılan büyük bir adımı gördüğünü vurguladı. “1998 iyi bir yıldı, Dünya Kupası’nı kazandık ve Kylian doğdu,” diye espri yaptı. “Böylesine önemli bir maçta tüm yeteneğini sergiledi. İki gol attı, bir penaltı kazandırdı ve gerektiğinde savunmada da görev yaptı. Harika bir çocuk. Futbolu soluyor ve kulüplerle oyuncular hakkında her şeyi biliyor. Fransız olduğu ve bu kadar iyi geliştiği için çok mutluyum.”

Takım arkadaşları da bunu genç forvetin kariyerinde bir dönüm noktası olarak gördü.

“Bu, görmek istediğimiz Kylian,” dedi Antoine Griezmann basına. “Penaltı kazandırarak ve ardından iki gol atarak fark yarattı. Bizim için ne kadar önemli olduğu ortada. Zor anlarda yanımızdaydı. Umarım artık dünya da takımımızın potansiyelini görür. Ama her şeyden önce, Kylian’ın gerçekte kim olduğu herkes için netleşti.”

Doğru anı beklemek

Mbappé'nin çeyrek final ve yarı finalde daha az belirleyici bir rol oynaması, ardından ise tam da en büyük sahnede yeniden öne çıkması neredeyse sembolik bir durumdu. Bu arada, muhafazakar oyun tarzı nedeniyle sık sık eleştirilen Fransa, adım adım Moskova'daki finale doğru ilerledi.

Çeyrek finalde Uruguay karşısında belirleyici olan Griezmann'dı. Önce Raphaël Varane'nin golünü hazırlayan bir serbest vuruş yaptı, ardından kaleci Fernando Muslera, Griezmann'ın uzak mesafeden attığı şutu şaşırtıcı bir şekilde kurtaramadı. Fransa, 2-0'lık skorla işini bitirdi. Bu, verimliliğin bir örneğiydi. Mbappé skoru açmak için bir büyük fırsat daha yakaladı, ancak kafasını tamamen yanlış zamanladı.

Yarı finalde Belçika karşısında Mbappé, uzun süre Eden Hazard ve Kevin De Bruyne gibi büyük isimlerin yer aldığı komşularının "altın nesli"ne karşı savunma yapmak zorunda kalan Fransa'nın tehlikeli kontrataklarının başlıca sorumlusuydu. Gol atamasa da genç forvet, geçiş anlarında sürekli tehlikeli olmaya devam etti. Hızı, tekniği ve akıllı pozisyon alışıyla Belçika savunmasına bir an bile rahat vermedi.

En önemli an, Olivier Giroud'u kaleciyle karşı karşıya bıraktığı muhteşem bir hareket oldu, ancak Giroud'un şutu son anda engellendi. Sonunda Samuel Umtiti'nin kafa vuruşu, Deschamps'ın takımının Hırvatistan'ın beklediği finale yükselmesine yetti.

En büyük sahnede parlamak

Çeyrek finalde Arjantin karşısında sergilediği dominant performansın ardından, Mbappé sonraki maçlarda nispeten göze çarpmamıştı. Bu nedenle asıl soru şuydu: Dünya futbolunun en büyük sahnesinde de belirleyici olabilir miydi? Cevap, ikna edici bir "evet" oldu.

Ancak ilk 45 dakikada durum o kadar net görünmüyordu. Kaotik geçen ilk yarıda genç oyuncu mütevazı bir rol üstlendi ve belki de o anın heyecanı altında kalmış gibi görünüyordu. Fransa, tıpkı Avustralya ile oynanan açılış maçında olduğu gibi, yine bir kendi kalesine atılan gol ve bir penaltı sayesinde 2-1 önde devreye girdi.

İkinci yarıda her şey değişti. Mbappé tamamen canlandı ve Hırvatistan'a geçişlerde büyük sorunlar yaşattı; verimli bir Fransa ise ezeli outsider karşısında belirleyici bir üstünlük sağladı. Sağ kanattan yaptığı slalom hareketi sonunda topu Paul Pogba'ya ulaştırdı ve Pogba iki vuruşta sol ayağıyla güzel bir gol attı: 3-1.

Sadece altı dakika sonra Mbappé'nin turnuvadaki en önemli anı geldi. PSG forveti sağ kanattan içeriye doğru çekildi, Lucas Hernández'den pas aldı ve yaklaşık 25 metreden yıkıcı bir vuruş yaptı. Alçak ve mükemmel şutu köşeye gitti. Maç bitti.

"Dünya ayaklarının altında olan çocuk: Kylian Mbappé," diye sevinçle haykırdı yorumcu Peter Drury. "Onu daha neler beklediğini bir düşünün."

Bu tek vuruşla Mbappé, Pelé'yi bir kez daha yakaladı: Dünya Kupası finalinde gol atan ikinci genç oyuncu oldu. Fransa, yeni kahramanlarının doğduğu yıl olan 1998'den bu yana ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

'Kulübe hoş geldin'

Brezilyalı efsane, bu kez de genç halefine coşkuyla tepki gösterdi.

“Dünya Kupası finalinde gol atan tarihteki ikinci genç oyuncu!” diye yazdı Pelé Twitter’da. “Kulübe hoş geldin @KMbappe, sonunda arkadaşım olması çok güzel!”

O zamanlar 77 yaşında olan Pelé gülerek şöyle ekledi: “Kylian benim rekorlarımı kırmaya böyle devam ederse, belki de futbol ayakkabılarımı yeniden tozlarından arındırmam gerekecek…”

Mbappé’nin Brezilyalı efsanenin saygısını kazandığı, o yılın ilerleyen aylarında bir kez daha netleşti. Aralık ayında Pelé şöyle dedi: “Mbappé’yi daha önce de tebrik ettim ve onun harika bir oyuncu olduğunu söyledim. O 19 yaşında Dünya Kupası’nı kazandı; ben 17 yaşındaydım. Ona benim rekorlarımı egale edebileceğini söyledim. Hatta onun yeni Pelé olabileceğini düşünüyorum. Çoğu insan bunu şaka olarak söylediğimi düşünüyor, ama bu bir şaka değil.”

Turnuvaya yönelik tüm ilginin ortasında, Mbappé gerçek bir efsane olmak için neyin gerekli olduğunu iyi anlıyor gibiydi. O yılın ilerleyen aylarında Time Magazine ile yaptığı nadir bir röportajda şöyle dedi: “En büyük yıldızların genellikle en alçakgönüllü insanlar olduğunu, başkalarına en çok saygı duyanlar olduğunu öğrendim. Üç önemli şey var: saygı, alçakgönüllülük ve netlik. Annem her zaman, büyük bir futbolcu olmak için önce iyi bir insan olman gerektiğini söylerdi.”

"Öylece geçip gitmedi"

Mbappé'nin Moskova'daki finalin hemen ardından, Luzhniki Stadyumu'nun sahasında konfeti hala dururken söylediği sözler, bu alçakgönüllülüğü ve genç yaşta sahip olduğu olağanüstü zihniyeti vurguladı.

“Çok mutluyum. Dünya Kupası öncesinde de hedeflerimden bahsetmiştim. Yol uzun oldu ama buna değdi. Fransızları mutlu ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Görevimiz buydu: insanların endişelerini bir anlığına unutmalarını sağlamak. Bunun için oynuyoruz.

Futbolda sadece geçip giden biri olmak istemiyorum. Dünya şampiyonu olmak bir mesajdır. Daha da iyi olmak istiyorum, ama Dünya Kupası'nı kazanmak zaten güzel bir başlangıç.”

Geriye dönüp bakıldığında – ve sonraki yıllarda yaşanan her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda – Mbappé'nin hiçbir şey için endişelenmesine gerek yoktu. 2018 Dünya Kupası, onun dünya çapında mutlak bir yıldız oyuncu olarak kabul edilmesinin başlangıç noktası oldu. Rusya'da en parlak spot ışıkları altında parladı ve pek çok kişinin tüm zamanların en büyük futbolcusu olarak gördüğü ismi iki kez yakaladı.

Potansiyelini tam olarak gerçekleştirip dünyanın en iyi oyuncularından biri - belki de en iyisi - haline geldiği için, 26 yaşında şimdiden gerçek bir Dünya Kupası ikonu.