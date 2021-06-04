Kylian Mbappe, 2014 yılında Real Madrid'i reddettiğini açıkladı

Real Madrid'in transfer listesinde ilk sırada yer alan Kylian Mbappe, 2014 yılında İspanyol ekibine imza atmaya çok yaklaşmış.

Zinedine Zidane ile yolların ayrılmasından sonra göreve Carlo Ancelotti'yi getiren Real Madrid gelecek sezon mutlak şampiyonluk istiyor.

Transferde önceklikli hedef olarak Kylian Mbappe'yi belirleyen İspanyol ekibi 2014 yılında genç oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaşmıştı.

O dönem Monaco altyapısında eğitim gören Mbappe, İspanya'ya Cristiano Ronaldo ve Zinedine Zidane ile görüşemelerini kapsayan bir ziyaret gerçekleştirmiş olsa da Fransa'da kalmayı tercih etti.

Kylian Mbappe neler söyledi?

Nouve Lobs'a konuşan 22 yaşındaki yıldız, Real Madrid'i neden reddettiğini açıkladı.

"Ailem futbol oynamak ve eğitimime devam etmem için Fransa'da kalmamı istedi.

İspanya'ya gitmek Zidane ile çalışmak güzel olurdu ama orası başka bir ülkeydi ve başka bir kültürdü."

Kylian Mbappe bu sezon ne yaptı?

Ligue 1'de 31 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu bu maçlarda 27 gol atarken yedi kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde de yedi gol atan Fransız milli oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 47 karşılaşmada 42 kez gol sevinci yaşarken 11 kez de asist yaptı.

Mbappe'nin kariyerinden satırbaşları

Futbola AS Bondy takımında başlayan Fransız yıldız, 2013 yılında Monaco altyapısına katıldı. 2017'ye kadar Monaco forması giyen ve burada bir de şampiyonluk yaşayan Mbappe, bir sezon kiralık olarak forma giydiği PSG'ye 2018 yılında 145 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Fransa Milli Takımı'nın formasını 43 kez giyen Mbappe bir de Dünya Kupası sevinci yaşadı.