Kyle Walker, Manchester City dövmeleriyle ilgili tartışmalı bir iğnelemenin ardından yaptığı açıklamalara kamuoyu önünde açıklık getirmek zorunda kaldı. Şu anda Championship'te forma giyen tecrübeli bek, Premier League'in son kararına verdiği ilk tepkinin taraftarlar arasında yankı uyandırması üzerine tutumunu netleştirme ihtiyacı hissetti.

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Walker dövmelerini sildirme sözlerine açıklık getirdi

36 yaşındaki futbolcu, kısa süre önce bir radyo röportajında bağımsız komisyonun Manchester City'yi Premier League'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulma kararı hakkında kendisine yöneltilen soruyla tartışma yarattı. Dokuz sezonluk bir dönemi kapsayan karar, kulübün tarihî başarılarına gölge düşürerek bu başarıların geçerliliği konusunda soru işaretleri doğurdu. City şu anda karara itiraz ediyor.

Walker, 2017 ile 2025 yılları arasında Etihad Stadyumu'nda geçirdiği dönemde altı lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere 15 büyük kupa kazandı. Deneyimli savunmacı, bu altın dönemi anmak için vücuduna çok sayıda dövme yaptırdı. Bunların arasında City'nin 2020-21'den 2023-24'e kadar süren, daha önce görülmemiş lig şampiyonluğu serisini kutlayan “4 in a row” yazılı dövme de vardı.

Röportajın ardından Instagram'dan açıklama





Getty Images





Tartışma, Walker'ın hafta başındaki radyo programında söylediklerinden kaynaklandı. talkSPORT'ta, City'nin ağır bir cezayla karşılaşması ve madalyalarının elinden alınması hâlinde dövmelerini sildirip sildirmeyeceği sorulan Burnley savunmacısı açık sözlü bir yanıt verdi: “Evet, muhtemelen o kısmı yaptırmam gerekecek,” dedi Walker. “Dövmeyi korumaya çalışacağım ama umarım elimizden bir şey alınmaz.”

Durumun ciddiyetini kabul etmesine rağmen Walker, eski takım arkadaşlarına bağlılığını vurguladı. “İyi görünmüyor. Suçlu bulundukları gerçeğini görmezden gelmeyelim ama karara itiraz ediyorlar,” dedi. “Bir oyuncu olarak söyleyebileceğim tek şey, takım olarak sahaya çıkıp elimizden gelen en iyi futbolu oynadığımız. Oyuncuları hayatımın sonuna kadar savunacağım.”

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Bu sözler kısa sürede geniş yankı uyandırınca Championship'te oynayan bek, sosyal medyadan net bir yalanlama yayımladı. Çarşamba günü Instagram hikâyesinden tepkilere yanıt veren Walker şöyle yazdı: “Bugünkü yanıltıcı manşetlere açıklık getirmek istiyorum. Manchester City dövmelerimi sildirmeyi hiçbir zaman düşünmedim.”

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Etihad'daki altın dönemin mirasını savunuyor

Walker, Manchester'da kupalarla dolu sekiz yıllık dönemine ilişkin anılarını korumakta kararlı görünüyor. Eski İngiltere millî futbolcusu, Pep Guardiola yönetiminde geçirdiği yılları kariyerinin belirleyici bir dönemi olarak görüyor ve eski kulübünü çevreleyen hukuki mücadelelere rağmen mirasının zarar görmemesini istiyor.

Yazılı açıklamasında City ile arasındaki güçlü bağın altını çizen Walker şunları ekledi: “City'deki dönemim, kariyerimin ve futbolculuk yolculuğumun çok önemli bir parçasıydı. Bununla her zaman büyük gurur duyacağım. Harika takım arkadaşlarımla, kulüpteki insanlarla ve elbette bize başından sonuna kadar destek olan City taraftarlarıyla inanılmaz anlar yaşadım.”

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Mesajını dövmelerine bağlılığını yineleyerek tamamladı: “O anılar hep benimle kalacak. Dövmeler de öyle.”

City'nin hukuki mücadelesi sürerken Walker'ın odağında Burnley var





Getty Images





Dövmeleri konusundaki tutumunu netleştiren Walker, dikkatini yeniden Championship'teki kulübüyle ilgili sorumluluklarına çevirecek. Deneyimli savunmacının, eski takımının saha dışındaki sorunlarını geride bırakıp Burnley'nin ikinci ligin zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olması gerekiyor.

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Bu arada Manchester City yönetimi, mali kural ihlallerine ilişkin karara yaptığı resmî itirazın sonucunu beklemek zorunda. Nihai karar, Walker'ın dövmelerine ilham veren tarihî madalyaların ve başarıların kayıtlarda kalıp kalmayacağını belirleyecek.