Manchester City'nin eski sağ beki Kyle Walker, kulübün İngiltere Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ilgili dava kapsamında, kulübün geçtiğimiz yıllarda kazandığı kupaların geri alınması fikrini reddetti.

2017 ile 2025 yılları arasında Manchester City forması giyen ve kulüple birçok şampiyonluğa ulaşan Walker, dava kulübün kupalarından mahrum bırakılmasını içeren cezalarla sonuçlanırsa, iddiaların kapsadığı dönemde takımın kazandığı bazı kupaları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.

Manchester City, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamayla karşı karşıya kalmış, bunlardan birinden aklanırken 114 ihlalden suçlu bulunmuştu.

Olası cezalar arasında, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasındaki dönemde kazandığı kupaların geri alınması da yer alıyor.

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Walker, 2017 yazında Tottenham'dan Manchester City'ye katıldı; bu da verilecek cezalara bağlı olarak, takımın 2018'de kazandığı İngiltere Premier Lig, İngiliz Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası "Carabao" ve Community Shield kupalarının etkilenebilecek şampiyonluklar arasında olabileceği anlamına geliyor.

Walker: Bu kupalar için çok çalıştık

Walker, durumun "iyi görünmediğini" kabul etmekle birlikte, Manchester City'nin kazandığı kupaların kulüpten ve bu kupaları kazanan oyunculardan geri alınması gerektiğini düşünmediğini vurguladı.

Walker, "Talksport" radyosuna yaptığı ve RMC'nin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu çok zor, çünkü bu kupaları kazanmak için çok çalıştık, hem de sadece biz değil. Ülkenin dört bir yanında uzun mesafeler kat eden ve yurt dışına seyahat eden taraftarları da düşünüyorum."

İngiliz oyuncu, Manchester City'de geçirdiği süre boyunca takım arkadaşlarıyla yaşadıklarının, davanın nasıl sonuçlanacağına bakılmaksızın silinemeyeceğine dikkat çekti.

"Bunu kimse bizden alamaz"

Walker sözlerine şöyle devam etti: "Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki, birlikte harika yıllar geçirdik ve birçok kupayı kutladık. Bu, ne olursa olsun kimsenin bizden alamayacağı bir şey, çünkü o geceleri gerçekten yaşadık."

2025 yazında Burnley'ye transfer olan Walker, bu başarıların elde edildiği sırada sahada bulunmuş olmasının ardından, o şampiyonlukların anılarının kariyerinin bir parçası olarak kalacağının altını çizdi.

Walker, Manchester City ile birçok yerel şampiyonluğun yanı sıra 2023 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da kazandı.

Walker: Kupaları doğru şekilde kazananlar olarak hatırlanmak istiyoruz

İngiliz savunmacı, konuyu Manchester City'deki eski takım arkadaşlarıyla konuşurken rahat hissetmediğini itiraf etti.

Şunları söyledi: "Bu, belki de konuşmamayı tercih ettiğimiz bir konu, çünkü insanların bizi bu kupaları kazananlar olarak ve bunları doğru şekilde kazandığımız şeklinde hatırlamalarını istiyoruz."

Şu an için Manchester City, kendisine yöneltilen suçlamalardan "masum" olduğunu savunuyor; ayrıca kulüp, İngiltere Premier Lig'in davayı incelemekle görevlendirdiği bağımsız bir komite tarafından verilen karara karşı temyize başvurdu.