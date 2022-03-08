Pep Guardiola, Manchester City tarafından Kyle Walker'ın Şampiyonlar Ligi'nde aldığı cezaya yapılan itirazı doğru bulmadığını açıkladı.

City, grup aşamasında 7 Aralık'ta çıktığı RB Leipzig deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerken, Walker, Andre Silva'ya yaptığı müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

UEFA Disiplin Komitesi, 31 yaşındaki oyuncuya verilen bir maçlık otomatik cezayı üç maça yükseltmiş, Manchester City ise bu kararın gözden geçirilmesini talep etmişti.

Guardiola ne söyledi?

UEFA Tahkim Kurulu, City'nin itirazını reddetti. Walker'ın hareketini 'aptalca' bulan Guardiola ise kararın doğru olduğuna inanıyor.

City'nin son 16 turunda Sporting ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde konuşan Guardiola, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Üç maçlık cezayı haketti, aptalca bir hareket yaptı. Bu tarz bir davranışı anlayışla karşılayamam. Kyle'a hala çok kızgınım. Bunun gerekli olmadığını biliyordu."

"Kulüp cezaya itiraz etti, ama ben buna karşı çıkmıştım. Umarım dersini almıştır. Ona maçın hemen ardından kırmızıyı hakettiğini söyledim."

"Sadece 14 oyuncumuz var"

Eşleşmenin ilk ayağını kaçıran Walker, City'nin Çarşamba akşamı Etihad Stadı'nda Sporting'i ağırlayacağı maçta da kadroda yer almayacak.

Ancak eksikler Walker'la sınırlı değil. Joao Cancelo hastalığı nedeniyle bu maçta forma giymeyecek. Guardiola ise 5-0'ın rövanşına sadece 14 sağlıklı oyuncuyla çıkacaklarını belirtti.

"Elimizde fazla oyuncu yok, sadece 14 kişi, birkaç problemimiz var, Kyle cezalı, Joao hasta."

"İlk maçta harika bir sonuç aldık, ama futbol tahmin etmesi güç bir oyun. Elimizden geldiğince güçlü bir kadro çıkarmaya çalışacağız. Fazla alternatifimiz yok, ama galibiyet için en iyi takımı sahaya sürmek istiyoruz."

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