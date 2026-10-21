Kulübün çarşamba günü doğruladığı üzere, Gürcü yıldızın çapraz bağı koptu. Kvaratskhelia, aylarca Paris Saint-Germain forması giyemeyecek.

Kvaratskhelia, maçın başlamasından yaklaşık bir saat sonra Barcelona'dan Xavi Espart'a yaptığı kurallara uygun müdahale sırasında dizini burkmuş ve sert biçimde çimlere düşmüştü. Ardından sahayı kendi başına terk edemedi. Soyunma odasına giderken destek almak zorunda kaldı ve sakatlanan bacağına neredeyse hiç yük veremedi.

"Neden ben? Hiçbir şeyi şansa bırakmadım. Muhtemelen bu maça daha önce hiç olmadığı kadar iyi hazırlanmıştım. Her şeye hazırlıklı olduğumu sanıyordum, ama buna değil" diye Gürcüce yazan Kvaratskhelia, Instagram paylaşımında "önümüzdeki ayları çalışarak, acı ve gözyaşı içinde geçirmeye hazır" olduğunu da ekledi.

Bundan birkaç saniye önce kaptan Marquinhos da Anhtony Gordon ile girdiği ikili mücadelede sakatlanmış ve teknik direktör Luis Enrique'ye oyuna devam edemeyeceğini işaret etmişti. Ardından iki oyuncu birden değiştirildi.

Dembele de PSG'de uzun süre forma giyemeyecek mi?

İlk yarıda PSG'nin süperstarı Dembele de sakatlanmıştı (19.). Son dünya yılın futbolcusu, rakibinin doğrudan müdahalesi olmadan girdiği bir koşu mücadelesi sırasında sakatlandı. Hızını artıran hücum oyuncusu aniden durup sol arka adalesini tuttu. Kas sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor.

Kameralar Dembele'nin acıyla buruşan yüzünü görüntüledi ve oyuna devam edemeyeceği kısa sürede anlaşıldı. 2018 dünya şampiyonunun sakatlığı PSG için de kötü haber; çünkü son dönemde yeniden çok iyi bir form yakalamıştı. Bu sezon çıktığı on resmi maçta dört gol ve altı asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, yalnızca iki Şampiyonlar Ligi maçında altı gole katkı sağladı ve geçen hafta Manchester City karşısında alınan 4-2'lik galibiyette olağanüstü bir performans sergiledi.

Barcelona da en az bir sakatlık yaşadı: 28 yaşındaki eski Leipzig oyuncusu Dani Olmo, orta sahada Vitinha ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Hansi Flick, henüz 26. dakikada değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Olmo'nun yerine Fermin Lopez oyuna girdi.

Çok sayıda sakat oyuncusuna rağmen son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, o ana kadar yenilgisiz ve formda olan Katalanlar karşısındaki mücadeleyi kazandı. Lamine Yamal'ın maçın sonlarına doğru skoru 2-2'ye getirmesinin ardından Vitinha ve Fabian heyecan dolu karşılaşmaya son noktayı koydu. Üç maçta üç galibiyet alan PSG, Şampiyonlar Ligi lig aşaması puan tablosunda şu anda Liverpool FC ile birlikte zirvede yer alıyor.

Gelecek pazar günü Ligue 1 lideri Olympique Lyon ile kritik maç oynanacak. Paris, Şampiyonlar Ligi'nde kasım başında Villarreal ile karşılaşacak.

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