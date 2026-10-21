Paris Saint-Germain'in bugün çarşamba günü Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın ön çapraz bağ yırtığı yaşadığını açıklaması, uzun iyileşme süresi ve tekrarlama olasılıkları nedeniyle bu tür sakatlıkların ciddiyetini bir kez daha hatırlattı.

Ön çapraz bağ, dizin sabitlenmesinde ve kaval kemiğinin öne kaymasının önlenmesinde temel bir rol üstlenir. Ayrıca dönme, frenleme ve yön değiştirme hareketlerinin kontrol edilmesine yardımcı olur; bunlar futbolda sıkça tekrarlanan hareketlerdir ve bu da futbolcuları sakatlık risklerine daha açık hâle getirir.

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Sakatlanan oyuncu genellikle cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar; özellikle müsabakalara dönmek isteyen profesyonel bir sporcu söz konusuysa. Zira hasar gören bağ, tendonlardan alınan bir greftle değiştirilir ve ardından oyuncu, dizin gücünü ve stabilitesini yeniden kazanmak için uzun bir rehabilitasyon programına tabi tutulur.

İyileşme süresi genellikle 9 ile 12 ay arasında değişir ve sakatlığın niteliğine, oyuncunun durumunun seyrine ve rehabilitasyona verdiği tepkiye göre uzayabilir veya kısalabilir.

Antrenmanlara dönüş bundan önce başlayabilse de müsabakalara yeniden katılım; gücün ve stabilitenin yeniden kazanılmasını, güvenli bir şekilde yön değiştirebilme kabiliyetini gerektirir.

Sakatlığın yineleme riski

Riskler sahalara dönüşle bitmez. Fransız "L'Équipe"gazetesine göre tahminler, ön çapraz bağ ameliyatı geçiren sporcuların yaklaşık yüzde 15'inin greftte ya da diğer dizin çapraz bağında yeni bir yırtığa maruz kalabileceğine işaret ediyor.

Riskler, 25 yaşın altındaki kişilerde, özellikle de zıplama, dönme ve ani yön değiştirme gerektiren sporları yapanlarda artıyor.



