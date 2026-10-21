Paris Saint-Germain, Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki son Barcelona karşılaşmasında sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşaması ve bu sakatlığın acil cerrahi müdahale gerektirmesi sonucu sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesinin ardından endişeli günler geçiriyor.

Parisli ekip, Katalan devine karşı değerli bir galibiyet elde etmesine rağmen maçın bilançosu ağır oldu; zira Kvaratskhelia'nın sakatlığı tek başına gelmedi. Takım aynı zamanda farklı kas sakatlıkları nedeniyle Brezilyalı kaptanı Marquinhos ve Fransız yıldızı Ousmane Dembélé'den de yoksun kalıyor. Bu durum, Luis Enrique'nin kurduğu sistemin istikrarını doğrudan tehdit ediyor ve onu zorlu bir taktik sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Bu ciddi eksiklik karşısında Paris Saint-Germain yönetimi, İspanyol radyosu "Cadena SER'e göre Fransa Futbol Federasyonu'nun izin verdiği, "joker oyuncu" olarak bilinen nadir bir yasal maddeyi devreye sokmayı incelemeye başladı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi tarafından 2000 yılında oluşturulan bu düzenleme, Fransız kulüplerine yaz transfer döneminin kapanışından kış transfer döneminin başlangıcına kadar olan süreçte, üç ayı aşan uzun süreli sakatlanmış bir oyuncunun yokluğunu telafi etmek amacıyla, ister birinci ligde ister ikinci ligde oynasın, Fransa Futbol Federasyonu'na kayıtlı bir oyuncuyla sözleşme yapma hakkı tanıyor.

Bu istisnai madde, Paris Saint-Germain'in mali gücünden yararlanarak Fransa Ligi'ndeki herhangi bir önemli yıldızın serbest kalma bedelini ödeyip sezonun ortasında onu kapmaya girişmesinden korkan tüm Ligue 1 kulüplerini en üst düzeyde alarma geçirdi.

Takım, Bradley Barcola, Désiré Doué, Gonçalo Ramos ve Lee Kang-in gibi isimlerle boşluğu geçici olarak doldurabilecek güçlü bir hücum cephaneliğine sahip olsa da, takımın en önemli belirleyici kozlarından biri olan Kvaratskhelia değerindeki bir oyuncunun kaybı kolayca telafi edilebilecek bir şey değil.

Serbest bir oyuncuyla anlaşma seçeneği masada durmaya devam ediyor, ancak bu, anında ve aynı yüksek kalitede bir çözüm arayan Parisli yönetim için bu aşamada bir öncelik teşkil etmiyor. Bunu sağlayacak olan ise önümüzdeki birkaç gün içinde Fransız transfer piyasasını altüst edebilecek olan "joker" kozu.



