Paris Saint-Germain'in kış transfer dönemindeki olası hamlelerinin ana hatları, sağ dizindeki ön çapraz bağda yırtık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın yokluğu nedeniyle netleşmeye başladı. Oyuncunun yerinin doldurulması, Fransız kulübünün masasındaki dosyalardan biri haline geldi.

Teknik direktör Luis Enrique, ocak ayında yeni bir oyuncuyla anlaşmayı önceliklerinin başına koymasa da, Almanya'dan gelen haberler, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin mevcut şampiyonunun Bayer Leverkusen'li genç Cezayirli İbrahim Maza'yı kadrosuna katma konusunda ciddi bir ilgi gösterdiğini işaret ediyor. Bu hamle, takıma Gürcü yıldızın yokluğunu telafi etmek için ek bir seçenek sunabilir.

Maza'nın çevresi Paris'in ilgisinden haberdar

Enrique, sakatlıkların mutlaka transfer pazarına girmek anlamına gelmediğini vurgulasa da, yeni bir oyuncuyla anlaşma ihtimaline kapıyı açık bırakmıştı.

İspanyol teknik direktör şunları söyledi: "Hayır, özellikle değil. Herhangi bir sakatlık, yeni oyuncularla anlaşmamız gerektiği anlamına gelmez. Sezon başında, önemli sakatlıklar yaşasak bile her şeye dayanabilecek kapasitede olduğumuzu söylemiştim. Ama mevcut fırsatlara açık kalıyoruz. Bu, sahip olduğumuz seçeneklerden biri."

Kvaratskhelia hakkında ise şunları ekledi: "Daha güçlü dönecek, bundan hiç şüphem yok. Bir maçta üç oyuncu kaybetmek garip bir durum. Bu, takım olarak bizim için bir motivasyon kaynağı."

Paris seçeneklerini değerlendirirken, hücum hattında rol üstlenebilecek bazı oyuncularından olumlu sinyaller aldı. Olympique Lyon karşısında kazanılan 2-0'lık maçta Belçikalı Mika Godts bir gol atıp bir gole de asist yaparken, aynı karşılaşmada genç Quentin Ndjantou ve Senny Mayulu da öne çıktı.

Ancak "Sky Almanya" kanalı, Paris'in Maza'ya olan ilgisinin yalnızca spekülasyonların ötesine geçtiğini doğruladı. Fransız kulübünün 20 yaşındaki oyuncuya "somut bir ilgi gösterdiğini" ve oyuncunun çevresinin bu ilgiden haberdar olduğunu belirtti.

Transfer ocak ayında gerçekleşirse, Maza Saint-Germain saflarındaki ikinci Arap oyuncu olacak ve takımın liderlerinden Faslı Ashraf Hakimi ile bir araya gelecek.

Maza: Akliouche tarzı çok yönlü bir yetenek

Cezayirli milli oyuncu, orta saha ve hücum hattında birden fazla pozisyonda görev yapabilme imkânı tanıyan taktiksel bir esnekliğe sahip. Oyun kurucu mevkisi en sevdiği pozisyon olsa da, sağ ve sol kanatların yanı sıra merkez ve geri çekilmiş orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Maza, Alman Ligi'nin resmî sitesine verdiği önceki bir röportajda, 4-2-3-1 düzeninde oyun kurucu pozisyonunda kendini rahat hissettiğini, ancak her mevkide oynamaya hazır olduğunu şöyle açıkladı: "Sanırım kendimi en rahat hissettiğim pozisyon, şu anda kullandığımız 4-2-3-1 düzenindeki 10 numara."

Şöyle devam etti: "8 numara ya da 6 numara olarak da oynayabilirim, ayrıca birçok kez oynadığım sol tarafta veya içeri kat etme eğiliminde bir sağ kanat olarak sağ tarafta da. Tüm mevkilerde kendimi rahat hissediyorum. Hangi pozisyonda oynadığımdan bağımsız olarak, sadece kendi oyun tarzımı ortaya koymak istiyorum."

Maza, Bayer Leverkusen'e bir yıl önce 12 milyon euro karşılığında katıldı ve Cezayir milli takımıyla 24 uluslararası maçta forma giyerek 3 gol kaydetti.

Bu sezon sol kanat pozisyonunda da oynadı; ancak yan çizgiye bağlı kalmak yerine iç alanlara doğru hareket etmesi, Fransız Magnes Akliouche'un oyun tarzını andırıyor.

Leverkusen yeteneğinden vazgeçmek istemiyor

Maza, 2025 yılında Bayer Leverkusen'e katılmasından bu yana 54 maçta 8 gol atıp 10 asist yaparak Alman Ligi'nin en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri haline geldi.

"Transfermarkt" sitesine göre piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro olarak tahmin ediliyor; bu da Paris Saint-Germain resmî bir hamle yapmaya karar verirse transferin kolay olmayacağı anlamına geliyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre ise Alman kulübü oyuncusunu satmak istemiyor ve onu takımda merkezi bir rol üstlenebilecek unsurlardan biri olarak geleceğe yönelik planlarına dahil ediyor. Hatta kulüp yöneticileri, 2030 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete bile geçti.