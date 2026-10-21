L'Equipe'in haberine göre, Gürcü yıldız futbolcunun çapraz bağının koptuğuna dair ciddi endişeler var. Gazeteye göre durum "çok gergin".

Kvaratskhelia, bir saatin dolmasına az kala Barcelonalı Xavi Espart'ın kurallara uygun müdahalesi sırasında dizini döndürdü ve sert bir şekilde çimlere düştü. Ardından sahayı kendi başına terk edemedi. Soyunma odasına giderken desteklenmesi gerekti ve sakatlanan bacağına neredeyse hiç ağırlık veremedi.

Birkaç saniye önce de kaptan Marquinhos, Anhtony Gordon ile girdiği ikili mücadelede sakatlanmış ve teknik direktör Luis Enrique'ye oyuna devam edemeyeceğini işaret etmişti. Ardından iki oyuncu birden değiştirildi.

PSG'de Dembele de uzun süre sahalardan uzak mı kalacak?

İlk yarıda PSG'nin süper yıldızı Dembele de sakatlanmıştı (19.). Dünyanın en iyi futbolcusu unvanının sahibi olan oyuncu, rakibinin doğrudan müdahalesi olmadan yaşanan bir koşu mücadelesinde sakatlandı. Hücum oyuncusu hızlandıktan sonra aniden durdu ve sol uyluğunu tuttu. Kas sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması muhtemel görünüyor.

Kameralar Dembele'nin acıyla buruşan yüzünü görüntüledi ve oyuna devam edemeyeceği kısa sürede anlaşıldı. 2018 dünya şampiyonunun sakatlığı PSG için de kötü haber; zira son dönemde yeniden çok iyi form tutmuştu. Bu sezon çıktığı on resmî maçta dört gol ve altı asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta tek başına altı gol katkısı sağladı ve geçen hafta Manchester City karşısında alınan 4-2'lik galibiyette olağanüstü bir performans sergiledi.

FC Barcelona da en az bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı: Eskiden Leipzig'de oynayan 28 yaşındaki Dani Olmo, orta sahada Vitinha ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Hansi Flick henüz 26. dakikada oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı; Olmo'nun yerine Fermin Lopez oyuna girdi.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, yaşadığı büyük sakatlık sıkıntısına rağmen o ana kadar yenilgisiz olan ve formda bir dönem geçiren Katalanlarla mücadelesini kazandı. Lamine Yamal'ın son bölümde skoru 2-2'ye getirmesinin ardından Vitinha ve Fabian heyecan dolu maça son noktayı koydu. PSG, üç maçta aldığı üç galibiyetle Şampiyonlar Ligi lig aşaması puan tablosunda şu anda FC Liverpool ile birlikte lider durumda.

Gelecek pazar günü Ligue 1 lideri Olympique Lyon ile önemli bir maç oynanacak. Paris, Şampiyonlar Ligi'nde ise kasım ayının başında Villarreal ile karşılaşacak.

Getty Images



