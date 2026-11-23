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Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué gibi iki yıldız olmadan üç yılda üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanılabilir mi? Birkaç hafta arayla yaşadıkları iki ciddi sakatlık nedeniyle sezonları fiilen sona eren en güçlü iki oyuncusundan yoksun PSG'nin önündeki görev bu: tarihi bir üçlemeye ulaşmaya çalışmak.

İki kez Avrupa şampiyonu olan takım, bu nedenle bir yol ayrımında: Ocakta hücuma takviye yapmak ya da Luis Enrique'nin kadrosundaki mevcut hücum oyuncularına güvenmek. Oysa bu kadro, nitelik ve nicelik bakımından neredeyse yarı yarıya azalmış durumda.

Son iki sezonun dünyanın en iyi takımı bile iki yıldızından, üstelik ikisi de hücum oyuncusuyken, vazgeçmeyi göze alamaz. Bu yüzden Paris Saint-Germain'de alarm zilleri çalıyor. Kış transfer dönemi yaklaşırken sportif direktör Luis Campos ile teknik direktörün hangi stratejiyi uygulayacaklarına, hangi yolu seçeceklerine karar verip çözüm bulmaları gerekiyor. Hem de hızla.

"Şu anda bunu düşünmüyorum, biz bir takımız. Transfer piyasasındaki tüm olasılıklara her zaman açığız ama her şey tek bir oyuncunun sakatlığına bağlı olmayacak. Bu dönemi takım olarak atlatacağız" diyen İspanyol teknik adam, böylece sezonun kritik bir dönemine girerken hücum hattındaki iki kilit oyuncusundan yoksun kalmış durumda.

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Uzun süre sahalardan uzak kalacak iki oyuncunun dönüşü beklenirken Luis Enrique'nin elinde, tabiri caizse, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnès Akliouche, Senny Mayulu, Mika Godts ve Quentin Ndjantou kaldı.

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L'Équipe'in haberine göre kulüp, transfer piyasasında hamle yapması gerektiğini biliyor ancak atacağı adımı dikkatle değerlendiriyor. İdeal olan, Kvara'nın gelişinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda belirleyici olduğu Ocak 2025'teki hamleyi tekrarlamak. Ancak PSG'nin mali hareket alanı sınırlı ve belirli özelliklere sahip bir oyuncu aradığı için bu kez iş özellikle zor görünüyor.

Paris ekibinin bir forvete ihtiyacı var, ancak bu oyuncunun belirli özellikler taşıması ve Luis Enrique'nin özel ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Asturyalı teknik adam, çok yönlü, hücumda hangi koşuları yapacağını bilen, pres konusunda iyi ve etkin, topsuz oyunda da katkı veren bir hücumcu istiyor. Bu oyuncunun, zaten oturmuş bir takıma uyum sağlaması ve sık sık yedek kulübesinde kalabilmesi de gerekiyor. Kısacası, bulunması kolay bir profil değil.

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Parc des Princes'te, genç yeteneklere yönelme politikasının Godts ve Akliouche örneklerinde olduğu gibi sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verilecek. Sakatlıkların yol açtığı durum bir strateji değişikliğini ve en üst düzeye alışkın, daha deneyimli bir oyuncuya yatırım yapılmasını da gerektirebilir. PSG, sezonun bu aşamasında bir başka genç oyuncunun gelişimini bekleme lüksüne artık sahip olmayabilir.

Bu nedenlerle PSG, bir sonraki transfer döneminin başlıca aktörlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Paris ekibinin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle hedeflerindeki oyuncuların kulüplerinin bonservis bedellerini artıracağını bilseler de eski Roma teknik direktörünün takımı için şimdiden potansiyel transferlerle dolu bir liste var.

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Listede Prestianni, Maza ve El Mala gibi gelecek vadeden gençlerden Ligue 1'in büyük sürprizi Monaco'lu Brunner'a ve peşinde çok sayıda kulübün bulunduğu yıldızlara kadar isimler yer alıyor. PSG, Fransız futbolunun yükselen yıldızı, kısa süre önce Zidane tarafından kadroya çağrılan Bournemouth'un kilit oyuncusu Kroupi'yi beğeniyor.

İlk tercih o, ancak takım arkadaşı Brezilyalı Rayan'a ve onun vatandaşları Endrick ile Estevao'ya uzanan diğer seçenekler de göz ardı edilmiyor. Daha geri planda ise geçmişte birkaç kez Serie A'ya transfer olmaya yaklaşan Leipzig'in Norveçli oyuncusu Nusa ile Inter'in yeni bir sözleşmeyle takımda tutmak istediği Marcus Thuram var. Thuram, Paris ekibi için hemen katkı verebilecek bir seçenek.