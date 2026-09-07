Kuzu postuna bürünmüş kurt: Barcelona, Flick'i Mourinho tuzağına karşı uyardı

Barcelona yönetimi, Blaugrana'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'e, tartışma ve sorunlardan uzak durmak amacıyla Katalan kulübünün basın toplantılarında Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun adını anmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

"Sport" gazetesi, Flick'in ağırbaşlı teknik direktörün ideal bir örneği olduğunu; kendisini gereksiz sıkıntılara sürüklenmekten alıkoyan bir sükûnet ve tecrübeye sahip olduğunu, özellikle de basın toplantıları sırasında bunun geçerli olduğunu belirtti.

Gazete, Flick'in kamuya açık mesajlarının her zaman netlik taşıdığını, önceliğinin ise bir sonraki maça ve Blaugrana'nın karşılaşmaya hazırlandığı rakibe odaklanmak olduğunu ekledi. Bununla birlikte, geçmişte doğrudan karşılaşmamış olabileceği durumlara karşı onu uyarmakta da bir sakınca yok; bunlar kendisinden olağanüstü derecede uyanıklık ve dikkat gerektiren durumlar.

"Sport" gazetesinin "La Posesión" programının dördüncü sezonunu açan bölümünde David Bernabéu, Barcelona'nın teknik direktör Flick'e José Mourinho konusunda verdiği tavsiyeyi açıkladı. Bu, yaz döneminde, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'in teknik ekibinin başına dönüşünün teyit edilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Alman teknik direktör, Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk dönemi boyunca yaşananlar ve buna eşlik eden tartışmalar hakkında bilgilendirildi; zira o dönemde bugün gördüğümüzden çok daha çatışmacı bir "Mou" söz konusuydu. Katalan gazetesinin belirttiğine göre, dikkatli olunmalı ve gevşeklik gösterilmemeli; çünkü birçok kişi Portekizli teknik direktörün kuzu postuna bürünmüş bir kurt gibi davrandığını düşünüyor.

Barcelona, Flick'e Mourinho ile merhum Tito Vilanova arasındaki geçmiş karşılaşmaları -özellikle o rezil göze parmak sokma olayını- ve Barcelona'nın sahadaki hâkimiyet yıllarında ezici baskılarla karşılaşmasına rağmen Pep Guardiola'nın maruz kaldığı muazzam baskıyı hatırlattı.

Olayları uzaktan takip etmesi sayesinde doğal olarak konu hakkında önceden bir fikri olan Flick'e tüm bağlamı açıkladıktan sonra ona kesin bir tavsiyede bulundular: "Mourinho ya da Real Madrid hakkında tek bir kelime bile etme."

Gazete şöyle devam etti: "Bu, Flick'in harfiyen uyduğu ve uymaya devam edeceği bir tavsiye; çünkü bu, onun kişiliğiyle ve böyle durumlarda provokasyonlara kapılmayı reddeden tutumuyla örtüşüyor."

Bu, ligdeki açılış maçı öncesinde Elche karşısında düzenlenen basın toplantısında açıkça ortaya çıktı; Flick'e Real Madrid ve José Mourinho'nun gelişi hakkında soru sorulduğunda, verdiği yanıt kesin oldu: "Yarın Real Madrid ile mi oynayacağız? O halde bana Elche'yi sorun."

Doğal olarak, "El Clásico" maçlarının tarihi yaklaştıkça Flick'e Real Madrid ve Mourinho hakkında sorular sorulacak ve yanıt vermek zorunda kalacak; ancak bunu hiç şüphesiz son derece temkinli bir şekilde yapacaktır. Zira amaç, Mourinho'nun çatışmayı körüklemek için kullanabileceği herhangi bir şey söylemekten kaçınmak; özellikle de kendisinin pazartesi günü hakemlere sert bir saldırı yöneltmiş olması göz önünde bulundurulduğunda.

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