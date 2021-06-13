Kuzey Makedonya'nın forması Yunanistan ile diplomatik krize neden oldu

Yunanistan komşusu Kuzey Makedonya'nın EURO 2020'deki ilk maçı öncesinde yoğun bir mektup trafiğiyle diplomatik bir mücadele verdi.

EURO 2020'de Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk maçını Avusturya ile oynayan Kuzey Makedonya'nın milli forması, komşu devlet Yunanistan ile diplomatik krize neden oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Makedon mevkidaşı Bujar Osmani'ye milli takımın "MKD" kısaltmasını kullanmaması mesajını gönderdi.

Dendias mektupta Atina ile Üsküp arasında çeyrek asırdan bu yana süren anlaşmazlığa son veren Prespa anlaşmasına uyulması için Kuzey Makedonya takımının şampiyonada "MKD" kısaltması yerine Kuzey Makedonya anlamına gelebilecek "NM" veya Kuzey Makedonya Cumhuriyeti anlamı taşıyan "RNM" kısaltmalarını kullanmalarını istedi.

Ceferin'e mektup

İstekleri bununla da sınırlı kalmayan Dendias, Makedona Futbol Federasyonu'nun adının değiştirilmesini de talep etti. Öte yandan Yunanistan Spor Bakanı Lefteris Avgenakis de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e gönderdiği mektupta Makedonya'nın "MKD" kısaltmasını kullanmasına izin verilmemesi yönünde talepte bulundu.

Yunanistan'ın kuzey bölgesinin Makedonya olarak adlandırılmasından ötürü Makedonya'nın bu ismi kullanmasının yayılmacı bir politikanın izlerini taşıdığını öne süren Yunanistan, bu nedenle Kuzey Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği'ne üyeliğine 30 yıl boyunca ret oyu vermişti.

İki ülke arasındaki bu kriz Haziran 2018'de uzun süren müzakerelerin Prespa Anlaşması ile giderilmiş ve imzanın ardından Makedonya'nın adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değişirken, Yunanistan AB ve Nato üyeliğine yönelik vetoyu kaldırmıştı.

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