Kuzey Londra'nın kralı Tottenham: 2-0

Jose Mourinho'nun ekibi, ezeli rakibi Arsenal'i süper yıldızları Son ve Kane ile devirdi.

Premier Lig'in 11. haftasında , 'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan Heung-min Son ve Harry Kane'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Jose Mourinho'nun ekibi, Mikel Arteta'nın öğrencilerine karşı baştan sona üstün götürdüğü maçta mutlu sona 13. dakikada Son ve 45+1'de Kane'in golleriyle ulaştı. Bu gollerde iki oyuncu birbirlerine asist yaptılar.

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90 dakika boyunca tam 44 orta yapan ve net fırsat yaratmakta zorlanan Arsenal'in ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi.

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Bu sezon sadece bir yenilgi alan Tottenham, 24 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Tottenham bir sonraki maçında 'a konuk olacak. Bu sezon sadece 13 puan alan ve haftayı 15. sırada kapatan Arsenal ise 'yi ağırlayacak.