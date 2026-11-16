Almanya millî takımının forveti Kai Havertz, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması hakkında Arsenal'den takım arkadaşı Jurrien Timber'la şimdiden şakalaştığını açıkladı. Havertz, sahada kendisi için en uygun pozisyonun hangisi olduğuna ilişkin süregelen tartışmalara da değindi.

Reklam

Kuzey Londra’dan iki rakip Berlin’de karşı karşıya gelecek

Almanya’nın forveti Kai Havertz, Almanya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda ile oynayacağı belirleyici maçta hararetli bir buluşmaya hazırlanıyor. Rakip kadroda Arsenal’den takım arkadaşı Jurrien Timber’ın da yer alması, Berlin’deki kritik A2 Grubu mücadelesine ayrı bir heyecan katıyor.

İki oyuncu da kulüp ve millî takım düzeyinde müthiş bir form yakaladı. Bu nedenle sahadaki doğrudan mücadeleleri, gecenin en çok merak edilen ayrıntılarından biri olacak.

Jurrien Timber ile dostça atışma

Basın mensuplarına konuşan Havertz, Timber ile geçen hafta Kuzey Londra’daki antrenmanlarda maç hakkında şakalaşarak birbirlerine uyarılarda bulunduklarını açıkladı.

Havertz gülümseyerek, “Evet, geçen hafta bu maç hakkında şakalaşmıştık. Elbette ikimiz de Londra’ya mağlubiyetle dönmek istemiyoruz,” dedi.

Reklam Reklam

“Timber olağanüstü bir oyuncu, güçlü bir karakteri var ve daha dün iki gol attı. Takımına çok yardımcı oluyor, yarın onu durdurduğumuzdan emin olmalıyız!”

Related Topics

Gelecek maçlar GER UEFA Nations League A 14:45 NED

Farklı pozisyonlarda oynamayı benimsiyor

Havertz, kendisi için en uygun pozisyonun hangisi olduğuna, santrfor olarak mı yoksa orta sahada daha geride mi kullanılmasının daha doğru olacağına ilişkin süregelen tartışmaya da değindi. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal’de ve Almanya millî takımında farklı rollerde başarılı performanslar sergileyen forvet, bu tartışmanın kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Havertz, “Bana göre bu büyük bir sorun değil. Elbette 9 numara olarak oynadığınızda insanlar, o pozisyonda 50-60 maç oynayan tam bir santrfor hayal ediyor,” diye açıkladı.

Reklam

“Çoğu zaman 9 numara pozisyonunda oynuyorum ama sık sık ofansif orta saha [10 numara] ya da iki ceza sahası arasında görev yapan orta saha [8 numara] olarak da kullanılıyorum.”

Tek hedefi maç kazanmak

Taktiksel sorumluluklarına değinen Havertz, takımının galip gelmesine yardımcı olmanın, hangi pozisyonda oynadığından daha önemli olduğunu açıkça belirtti.

Reklam

Havertz, “Bu pozisyon tartışması hep vardı ve hep olacak; bunu kabullendim. Sonuçta sahaya tek bir hedefle çıkan bir oyuncuyum: Nerede oynarsam oynayayım maçı kazanmak,” dedi.

“Forvet olarak oynadığımda gol atmaya ve asist yapmaya çalışıyorum. En önemli şey takımın kazanması. Bu tartışmayı anlıyorum ama nereden geldiğimi ve oynadığım rolün esnekliğini biliyorum.”